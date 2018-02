S'incendia totalment la part baixa d'una casa tapiada a Reus

Tres dotacions de Bombers han treballat en aquest servei

Actualitzada 08/02/2018 a les 09:11

Un incendi ha cremat, la matinada d'aquest dijous 8 de febrer, la planta baixa d'una casa tapiada de Reus. El foc s'ha originat en una casa deshabitada del carrer del Roser poc abans de les quatre de la matinada. Les flames han calcinat totalment la part baixa de l'edifici, mentre que la primera planta ha quedat afectada pel fum. Dins de l'habitatge no hi havia cap persona i, per tant, no hi ha hagut ferits.Els Bombers han treballat en aquest servei amb un total de tres dotacions. L'incendi s'ha donat per controlat poc després de les 5 de la matinada i l'han pogut extingir totalment a les sis del matí.