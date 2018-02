El col·lectiu Guilleries «deplora» que fos un Caporal dels Mossos qui denunciés el mecànic per un delicte d’odi en negar-se a reparar el vehicle de la seva parella, agent de la Policia Nacional

Actualitzada 08/02/2018 a les 09:33

El col·lectiu Guilleries, que aplega un grup de Mossos d’Esquadra compromesos amb la República Catalana, lamenta que fos un company qui denunciés el mecànic de Reus per un delicte d’odi en no voler reparar el vehicle d’una Policia Nacional.Aquest grup d’agents afirmen en un comunicat que «deploren» aquesta actuació feta per un caporal de Mossos amb destinació Tarragona. L’agent del cos va decidir denunciar a Jordi Perelló –aquest és el nom del mecànic- per un delicte d’odi, en negar-se a fer una revisió al vehicle d’una policia nacional, que resulta ser la seva parella. Perelló es va negar a atendre la agent per «conviccions personals» arran de les càrregues policials de l’1 d’octubre al·legant que ell pot decidir a qui atén en el seu negoci privat.«Aquest caporal hauria de saber que el delicte de l’article 510 del Codi Penal castiga només els atacs dirigits a grups d’una minoria ètnica o religiosa o col·lectius tradicionalment discriminats», afirmen des del col·lectiu Guilleries, que afegeixen que «òbviament, ni CNP ni la GC no poden tenir aquesta consideració».Cal recordar que el mecànic Jordi Perelló va declarar ahir dimecres denunciat pel delicte d’odi als jutjats de Reus, després que també compareguessin davant el jutge l’agent de la policia espanyola i la seva parella. El magistrat ha demanat més testimonis en el cas.