El Ball del Carnestoltes i els Set Pecats homenatja els 40 anys del Carnaval a Reus

Critica la FRAC per oblidar-se de l’aniversari

Actualitzada 07/02/2018 a les 21:16

El Rei Carnestoltes i la seva cort, formada pels Set Pecats, van tornar a recórrer els carrers del centre de Reus en el tercer any des de la recuperació del Ball, que va substituir el Ball de Quaresma. Tant en l’inici com en les danses ofertes a la plaça del Prim i al Mercadal, la Germandat dels Set Pecats Capitals va voler recordar els impulsors del primer Carnaval a la ciutat en època de la democràcia, ja que enguany es celebra el 40è aniversari. A més, també es van recordar de la FRAC, la Federació Reusenca d’Associacions de Carnaval, per no haver previst cap celebració ni acte especial en motiu d’aquest aniversari.«Aquest és el nostre homenatge als impulsors del primer Carnaval», va anunciar el narrador del ball, que va explicar que el Rei Carnestoltes sortia amb la seva cort per apropar-se als habitants del regne. Després de presentar els set pecats capitals, donava inici al «conte de Carnaval de Reus». La comitiva, amb màscares aterridores que els cobrien el rostre, va dansar des del Campanaret fins a la plaça del Mercadal acompanyada pel Grup Stacatto. Els set pecats, que acompanyaven el Rei Carnestoltes, lluïen un cinturó amb un animal representatiu de cadascun d’ells.El Ball del Carnestoltes i els Set Pecats capitals va servir per introduir els actes del Carnaval, que avui viuen el tret de sortida oficial amb la invocació de l’esperit Carnavalesc. Abans, el Mercat Central oferirà, com cada Dijous Gras, la degustació de botifarra d’ou.