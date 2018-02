L'Ajuntament de Reus estalviarà 45.000 euros anuals amb la millora de semàfors

L’empresa encarregada del nou contracte ha previst diversos canvis i innovacions que rebaixen el cost anual de la xarxa fixat pel consistori

Actualitzada 06/02/2018 a les 19:49

Cap a una ‘smart city’

L’Ajuntament de Reus continua en la línia d’estalvi energètic duta a terme en els dos derrers anys mitjançant canvis en l’enllumenat de diversos punts de la ciutat. Ara, aquesta política s’estén al sistema de semaforització gràcies al nou contracte per a la gestió, conservació, reparació i manteniment de les diverses instal·lacions reguladores del trànsit. Etra Bonal S.A., guanyadora de la licitació, repetirà al capdavant d’aquesta gestió en un contracte de dos anys prorrogable per dos més. L’empresa ha previst un seguit de millores del sistema de semaforització que suposarà un estalvi del cost actual per al consistori. Etra Bonal s’ha compromès a realitzar una rebaixa del 7% del cost anual del control de funcionament i manteniment preventiu, fixat en uns 25.000 euros l’any, i d’un 5% en les actuacions i manteniment correctiu, fixat en un preu de prop de 55.000 euros anuals. Això suposarà un estalvi de gairebé 4.000 euros per cada any de durada del contracte.El principal estalvi arribarà en la millora, en concret, de quatre sistemes semafòrics que es troben a les cruïlles del Passeig de Sunyer amb el camí de l’Aleixar, del Passeig de Prim amb el camí de Riudoms, i dels encreuaments de la Riera de Miró amb el camí de Valls i amb el carrer del Roser. Etra Bonal xifra en prop de 37.000 euros anuals aquesta millora, que consistirà en el canvi de les làmpades incandescents per òptiques LED en els mencionats semàfors. A més, l’empresa també proposa una reducció de la potència energètica en aquells subministraments elèctrics que només alimenten semàfors, que suposarà un estalvi de 3.500 euros cada any. Així, només la millora en aquests sistemes semafòrics comportaria una reducció del cost anual de més de 40.000 euros, als quals cal sumar la rebaixa que Etra Bonal realitza en el contracte.Les millores en el contracte proposades per Etra Bonal van més enllà de la vessant tecnològica, ja que l’empresa es compromet, entre d’altres mesures, a duplicar els recanvis en estoc i a millorar la mobilitat, especialment dels vianants. Tot això, encarat en potenciar Reus com una smart city, una ciutat intel·ligent pensada per a millorar la convivència de vehicles i vianants.En aquest sentit, Etra Bonal també es compromet a fer una inversió per instal·lar un sistema que permeti integrar la informació de l’estat de les cruïlles de la ciutat, amb un sensor de velocitat i intensitat vehicula, per tal de centralitzar la gestió semafòrica des de la plataforma municipal.