La nova tarifa té un preu de 33 euros mensuals o 363 anuals

Actualitzada 07/02/2018 a les 13:25

La xarxa municipal d’aparcaments de Reus ha posat en marxa, aquest 2018, la nova Tarifa resident. Aquesta tarifa es dirigeix als usuaris que fan un del pàrquing en horari residencial: migdia, nit i festius. El seu import mensual és de 33 euros, cosa que significa un cost diari de poc més d’un euro. En el cas de l’abonament anual, el preu és de 363 euros l’any i, per tant, un mes surt gratuït.Aquesta tarida està pensada per a usuaris que fan ús de l’aparcament en horari residencial i no comercial amb una freqüència diària. Permet l’estacionament a qualsevol dels vuit pàrquings de la xarxa municipal els dies laborables (de dilluns a dissabte) entre les 13h i les 16h i des de les 19h a les 9h del matí següent; i aparcament 24 hores els diumenges i festius. A més, el titular de l’abonament resident disposa d’un ‘bonus’ mensual de 20 hores addicionals d’aparcament fora d’aquest horari.A més, fora de l’horari establert per la tarifa resident, el consum acumulat en 24 hores mai podrà superar el màxim diari establert de 4 euros al dia -tarifa comercial vigent als pàrquings municipals-.Aquesta targeta resident substitueix i amplia les prestacions de l’abonament nocturn, vigent fins a 2017. En aquest cas, l’import mensual era de 51 euros i l’anual de 561 euros. Per aconseguir-la només adreçar-se a l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis i contractar-la. La resta de modalitats d’abonament per aparcar a la xarxa municipal mantenen els mateixos preus.