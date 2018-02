El Refugi Baix Camp busca una nova finca per poder «continuar creixent»

Els propietaris, fundadors i membres de la junta, fa temps que els van comunicar la intenció de vendre l’actual terreny

Actualitzada 06/02/2018 a les 20:27

El Refugi Baix Camp continua en una clara línia de creixement, però aquesta dinàmica està resultant un problema. L’elevat nombre d’animals que acull fa que la finca del refugi s’estigui quedant petita. A més, s’afegeix el fet que els propietaris de l’actual ubicació hagin manifestat la idea de vendre el terreny. Fa sis anys que els voluntaris van rebre la notícia i, en el darrer any, han intensificat la recerca davant la impossibilitat de vendre la finca amb el propi refugi. Per sort, els propietaris són membres de la junta i fundadors del Refugi Baix Camp, fet pel qual asseguren que la situació no és complicada.La idea és «continuar creixent», i això passa per ampliar la capacitat. «La limitació que tenim és una realitat, rebem trucades i peticions per acollir que hem de rebutjar perquè no tenim més espai», explica Anna Carbonell, voluntària del refugi. Trobar una finca més gran suposaria una millora de les condicions de vida dels animals: «Tenim gossos molt vells que segurament moriran al Refugi, això és comú, però seria millor que visquessin en un terreny més ampli», relata Carbonell.Els voluntaris continuen treballant per tal de trobar una nova finca. Cada dissabte a la tarda, els voluntaris es citen al Pallol per tal d’informar als ciutadans del projecte, fet que els permet sumar socis i voluntaris. Carbonell, però, lamenta que «l’ajuda que necessitem, per desgràcia, sempre és econòmica».Tot i que els propietaris, que coneixen de primera mà la situació del refugi, no posen pressa per trobar una sortida, Carbonell admet que «voldriem trobar una solució ràpidament per tal de gestionar millor el propi refugi».Els esforços del refugi s’han centrat en la recerca d’una nova finca un cop aparcats, definitivament, diversos projectes que tampoc els satisfeien. És el cas de la protectora municipal i del servei de recollida d’animals a Reus. El segon projecte es va descartar ràpidament per motius econòmics. Anna Carbonell explica que «el pressupost de licitació és insuficient» per al correcte funcionament d’una protectora o un refugi. Carbonell assegura que els diners que es poden aportar des de l’Ajuntament només servirien per posar en marxa el projecte o per al manteniment de les instal·lacions i els animals però, en cap cas, cobriria les dues despeses. A més, Carbonell sentencia que «no ens hem volgut comprometre perquè veiem que era una situació confosa».La idea de la protectora comarcal també va quedar aparcada ràpidament. De fet, diverses entitats animalistes van mostrar-hi el seu rebuig. En un primer moment se’n va fer càrrec l’Ajuntament però, veient que era una despesa massa gran, es va traslladar al Consell Comarcal. Carbonell defensa que el projecte que proposaven era «un magatzem d’animals», ja que pretenien donar acollida a prop de 800 animals. «Els diners que volien invertir en crear una macro protectora podrien servir per mantenir-ne quatre», argumenta Carbonell. Amb tot defensa que «Reus ha de tenir una protectora municipal», però que el projecte del consistori en cap cas responia a la demanda i que «la solució del Consell Comarcal és pitjor». Així i tot, des del Refugi asseguren que no tenen cap retret cap a l’ens comarcal que, al seu torn, defensa que els voluntaris «sempre ens han ajudat» aportant idees, informes i valoracions dels projectes.