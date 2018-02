Declara davant el jutge el mecànic de Reus acusat d'un delicte d'odi

Més d’un centenar de persones donen suport a Jordi Perelló per un cas que confia que s’acabi arxivant

Actualitzada 07/02/2018 a les 14:15

Al jutjat al cap d’una setmana

«Tancat per injustícia»

Avui en Jordi Perelló, mecànic de Reus, declara al Jutjat de Reus per un inexistent delicte d'odi. Ha hagut de tancar unes hores el taller. #TancatperInjustícia pic.twitter.com/VpuXAgFQnh — Lluís Gibert (@lluisgibert) 7 de febrer de 2018

Jordi Perelló, el mecànic de Reus denunciat per negar-se a reparar el cotxe d’una agent de la policia espanyol, ha declarat aquest dimecres davant el jutjat d’instrucció número 3 de Reus com a investigat per un presumpte delicte d’incitació a l’odi. Més d’un centenar de persones convocades per entitats i formacions sobiranistes, així com els ‘Avis i àvies per la Llibertat’, l’han acompanyat per donar-li suport a les portes de l’edifici judicial. Durant poc més de mitja hora, Perelló ha respost a les preguntes del seu advocat, de la fiscalia i de l’advocat de l’Estat, que actua en representació de l’agent de la policia espanyola. Abans han declarat com a testimonis aquesta policia i la seva parella, un agent dels Mossos d’Esquadra que és qui va interposar la denúncia contra el mecànic.Cap a tres quarts de deu del matí, Jordi Perelló ha arribat als jutjats de Reus per afrontar la declaració judicial. Molt emocionat ha saludat i ha agraït les mostres de suport del més d’un centenar de persones que l’esperaven a les portes al crit de «No estàs sol!».Després que hagin comparegut davant el jutge l’agent de la policia espanyola i la seva parella, Perelló ha començat a declarar pels volts de tres quarts de dotze del migdia i n’ha sortit al cap de mitja hora entre aplaudiments i crits de suport, com ara «Els tallers seran sempre nostres!».El mecànic ha declinat fer declaracions als nombrosos mitjans aplegats davant l’edifici judicial. El seu advocat, David Piqué, ha confirmat que Perelló ha comparegut per respondre totes les preguntes. L’advocat ha afegit que, un cop examinat l’atestat i escoltades les versions de l’agent de la policia i del denunciant -la parella d’aquesta, que és mosso d’esquadra-, espera que ben aviat es dicti el sobreseïment de la causa.Els fets es remunten a dimecres de la setmana passada quan una agent va trucar Perelló perquè li arreglés el seu cotxe, però ell s’hi va negar «per principis» arran dels fets de l’1-O. Poc després, la parella de l’agent, que és mosso d’esquadra, l’hauria amenaçat per telèfon i en persona, segons va relatar el mecànic. Finalment, dues patrulles de la policia catalana es van personar al taller.Posteriorment, els mossos el van citar perquè comparegués dijous a comissaria acusat d’un presumpte delicte d’incitació a l’odi. El mecànic hi va acudir assistit per un advocat i es va acollir al seu dret de no declarar.Quan va transcendir el seu cas, Perelló va argumentar que té un taller «no marquista» i que «tot el dret de triar la feina». En aquest sentit, el mecànic sosté que l’empara el Reial Decret que regula l’activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. Així mateix, sempre ha rebutjat que se l’acusi de promoure odi i ha emmarcat aquest cas en una «decisió personal».Fonts properes al mecànic s’han mostrat sorpreses per la rapidesa de la citació judicial, que s’ha materialitzat tot just una setmana després dels fets. Així mateix, han denunciat que Perelló ha rebut diversos insults i amenaces.El taller que regenta Jordi Perelló ha quedat tancat durant tot el matí d'aquest dimecres a causa de la declaració que el mecànic ha hagut de fer als jutjats de Reus per un delicte d'odi. A la porta del taller, amb la persiana baixada, s'hi podia llegir el cartell «Avui al matí tancat per injustícia». L'úsuari Lluís Gibert ha compartit la imatge al seu compte de Twitter.