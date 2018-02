Un cotxe bolca a l'avinguda Bellissens

El conductor del turisme ha pogut sortir pel seu propi peu

Actualitzada 06/02/2018 a les 14:12

Un turisme ha bolcat, el matí d'aquest dimarts 6 de febrer, a la T-315, coneguda com a autovia de Bellissens. El cotxe s'ha accidentat dos minuts abans de la 1 del migdia en aquesta carretera, passat l'Institut d'Horticultura de Reus en direcció Vila-seca. En l'accident no hi ha hagut ferits, ja que el conductor i únic ocupant del vehicles ha pogut sortir del cotxe pel seu propi peu.Fins al lloc dels fets hi han anat Mossos d'Esquadra i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que finalment no han hagut d'actuar.