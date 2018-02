Reus interverteix 33.000 euros en la reforma integral de pintura i senyalització al pàrquing Baluard

L’accés a l’aparcament quedarà restringit als usuaris a partir del dilluns 12 de febrer

Actualitzada 06/02/2018 a les 15:56

L’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis inverteix 33.000 euros en la reforma integral de pintura i senyalització del pàrquing Baluard, un dels més antics de la xarxa municipal d’aparcaments. Per aquest motiu, l’accés a l’aparcament quedarà restringit, a partir del dilluns 12 de febrer. Està previst que el pàrquing Baluard torni a obrir a finals de març.La reforma preveu la neteja integral de l’equipament, la renovació de tota la pintura i la revisió de les portes i tots els detalls. Els abonats que utilitzen habitualment aquest aparcament ja han estat avisats i, mentre durin els treballs, podran estacionar en qualsevol altre equipament de la xarxa: Carrilet, Pastoreta, Passeig Prim, Oques, Llibertat, Sant Ferran i La Fira Centre Comercial. El mateix abonament permetrà l’accés a la resta d’aparcaments sense necessitar de fer cap tràmit.El pàrquing Baluard té capacitat per a 100 vehicles i és un dels que registra un dels índexs de rotació més alt de la xarxa municipal. El 2017 hi van aparcar més de 73.000 cotxes, un 1,35% més que l’any anterior.