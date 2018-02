Es constitueix el nou Consell Municipal de Salut de Reus

Està format per grups municipals, entitats ciutadanes, col·legis professionals, món acadèmic i altres persones vinculades a la salut

Aquest dimarts s'ha constituït el nou Consell Municipal de Salut de Reus, després que el passat 8 de juny el Ple municipal en va aprovar la creació i el reglament per unanimitat. Aquest neix amb l'objectiu principal de promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut pública, tot ampliant els espais d’influència ciutadana i de corresponsabilitat que impliquin una millora de l’acció de govern en aquest àmbit.Per la regidora de Salut, Noemí Llauradó la primera missió del Consell és «treballar en el procés d'elaboració i execució del Pla Local de Salut, que ofereix l'oportunitat de desenvolupar a la ciutat una xarxa que treballi per millorar la salut de la població, tot seguint un procés de planificació sobre els determinants de la salut, l'impuls a l'estratègia de salut a totes les polítiques i la participació de la ciutadania».Entre els membres d'aquest nou organisme hi ha representants de grups municipals, entitats ciutadanes, col·legis professionals, món acadèmic i altres persones vinculades a l'àmbit de la salut.