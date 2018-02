El Mercat Central de Reus acollirà el tradicional esmorzar de botifarra d'ou el Dijous Gras

Els paradistes del mercat oferiran a partir de dos quarts d'onze un esmorzar amb la botifarra de protagonista

Actualitzada 06/02/2018 a les 13:29

Aquest dijous, 8 de febrer, és Dijous Gras i el Mercat Central de Reus ho celebra amb una degustació de botifarra d'ou. Els paradistes del mercat oferiran a partir de dos quarts d'onze i a l'interior del recinte, un esmorzar amb la botifarra de protagonista.Serà dijous, a partir de les 10:30 hores i fins a exhaurir existències, al punt d'informació del Mercat Central on es podrà tastar la botifarra d'ou elaborada per les xarcuteries del mercat i acompanyada de pa. Aquest esmorzar se celebra cada any el Dijous Gras per gentilesa de les parades del Mercat Central.A més, aquest dies els Mercats de Reus també viuen l'ambient del Carnaval: algunes de les parades es decoren per a l'ocasió i els clients que s'acostin al Mercat Central i al Mercat del Carrilet a final de setmana podran veure força paradistes disfressats