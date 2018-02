El mecànic de Reus acusat d'un delicte d'odi, citat a declarar aquest dimecres

Jordi Perelló es va negar a reparar el cotxe d’una agent de la policia espanyola

Actualitzada 06/02/2018 a les 11:27

Jordi Perelló, el mecànic de Reus denunciat per negar-se a reparar el cotxe d’una agent de la policia espanyol, ha estat citat a declarar aquest dimecres a les 10:30 hores davant el jutjat d’instrucció número 3 de Reus. Perelló està investigat per un presumpte delicte d’incitació a l’odi. Els fets es remunten al passat dimecres, quan una agent el va trucar perquè li arreglés el seu cotxe, però ell s’hi va negar «per principis» arran dels fets de l’1-O. Poc després, la parella de l’agent, que és mosso d’esquadra, l’hauria amenaçat per telèfon i en persona, segons va relatar el mecànic. Finalment, dues patrulles de la policia catalana es van personar al taller. Posteriorment, els mossos el van citar perquè comparegués dijous a comissaria acusat d’un presumpte delicte d’incitació a l’odi. El mecànic hi va acudir assistit per un advocat i es va acollir al seu dret de no declarar.Perelló argumenta que té un taller «no marquista» i que té «tot el dret de triar la feina». En aquest sentit, sosté que l’empara el Reial Decret que regula l’activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. Així mateix, rebutja que se l’acusi de promoure odi i emmarca aquest cas en una «decisió personal».Fonts properes al mecànic s’han mostrat sorpreses per la rapidesa de la citació judicial, que es produeix tot just una setmana després dels fets. Així mateix, han denunciat que Perelló ha rebut diversos insults i amenaces. Per la seva banda, l’advocat David Piqué ha explicat que aquest dimarts recollirà l’atestat dels Mossos d’Esquadra, al qual no ha tingut accés, per poder preparar la declaració judicial.Al seu torn, entitats sobiranistes han cridat a concentrar-se aquest dimecres a les portes dels jutjats de Reus per fer costat al mecànic.