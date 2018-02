Tot i la falta d’entesa amb l’oposició, el batlle reusenc va insistir en la voluntat d’estendre la mà per tal d’arribar a acords i continuar negociant

Actualitzada 05/02/2018 a les 21:24

L’oposició veu falta de diàleg

El govern defensa els comptes

L’Ajuntament de Reus haurà d’esperar trenta dies per tal de donar els pressupostos per aprovats. L’alcalde, Carles Pellicer, ha perdut la qüestió de confiança vinculada als pressupostos en què només els 11 regidors dels tres partits del govern municipal -PdeCAT, ERC i ARA Reus- han votat a favor, mentre que els 16 membres de l’oposició s’han mostrat contraris. La derrota era esperada després de la negativa en bloc de l’oposició d’aprovar-los en el ple corresponent. Pellicer va iniciar una ronda de contactes insuficient per a l’aprovació dels comptes i va recórrer, per segona ocasió en el seu mandat, a una qüestió de confiança. Tot i perdre-la, Pellicer sap que els comptes quedaran aprovats en trenta dies, el termini que té l’oposició per presentar una moció de censura i, per tant, un govern alternatiu. Aquesta, però, no arribarà degut a la falta d’entesa que també caracteritza l’oposició reusenca. Per això, en acabar el ple, ha assegurat que havien acudit a la qüestió «amb el cap ben alt i amb la consciència tranquil·la».Carles Pellicer ha iniciat el ple defensant que la qüestió de confiança responia a la necessitat de desbloquejar la situació econòmica. «Bloqueig com a fet descriptiu, no com a atac a l’oposició», ha matisat el batlle. També ha fet un balanç de la ronda de contactes, de la qual en va quedar molt satisfet, tot i retreure que si a Reus es governa en minoria «tots hauríem de fer autocrítica per la capacitat que tenim de diàleg i d’arribar a acords», acusant l’oposició del «tacticisme amb el que han actuat» tot i reafirmar la voluntat de mantenir el diàleg. També la regidora Montserrat Vilella ha recordat a l’oposició que l’equip de govern «és responsable de buscar acords, però és responsabilitat de tots trobar-los».Precisament, de la ronda de contactes, Pellicer també ha valorat la sensació «d’incredulitat» davant la negativa dels pressupostos «després d’haver sentit comentaris que reconeixien l’esforç» en la construcció dels comptes municipals.L’alcalde reusenc ha interpel·lat la totalitat dels grups municipals agraint-los el to cordial de totes les reunions realitzades durant la ronda de contactes. Alguns membres de l’oposició, però, li han retret que trobar-se en una qüestió de confiança demostra la seva poca capacitat de diàleg i d’arribar a acords. El portaveu Partit Popular al consistori, Sebastià Domènech, ha estat un dels que s'ha mostrat més crític amb Pellicer, defensant que «no hi ha hagut diàleg fins fa una setmana, quan no es van aprovar els pressupostos», i demanant-li que «no traspassi la falta de voluntat negociadora als grups de l’oposició». Andreu Martín, portaveu del PSC, ha recordat que la ronda de contactes només ha servit per «tornar a parlar de les nostres propostes als pressupostos». Davant la defensa que els grups de govern han fet de la gestió de l’alcaldia reusenca, Martín ha recordat que el que tracta el ple d'avui és «mostrar la confiança cap a l’alcalde i no cap als regidors i membres del govern».També des de Ciutadans han carregat contra la capacitat d’entesa de Pellicer. El seu portaveu a l’Ajuntament, Juan Carlos Sánchez, ha defensat que el batlle «s’acull a aquest salvavides» que és la qüestió de confiança «per aprovar els pressupostos que no ha estat capaç de pactar amb l’oposició».La CUP, en canvi, ha respost a la petició de Pellicer de fer una oposició «coherent». La portaveu cupaire, Marta Llorens, s'ha defensat al·legant que «és el seu govern qui hauria de ser coherent».Els tres portaveus dels grups de goven han lloat la tasca d’aquest en l’elaboració dels comptes. Daniel Rubio, portaveu d’ARA Reus, ha defensat que els pressupostos «són realistes, no estiren més el braç que la màniga». Rubio ha afegit que el ple es troba «instal·lat en el mateix discurs de l’any passat», i ha acusat l’oposició de no haver «avançat ni una coma». El popular Sebastià Domènech, però, ha contraatacat al·legant que «els pressupostos són com el seu govern: grisos i per anar passant».Noemí Llauradó, portaveu d’ERC, ha defensat que el seu grup «ha treballat en els seus àmbits», mentre que Montserrat Vilella, del PdeCAT, ha recordat a l’oposició que la qüestió de confiança no consisteix en «rendir pleuresia a l’alcalde». Finalment, i davant la derrota en la qüestió de confiança, el batlle reusenc ha etzibat que «si l’oposició no tenia cap alternativa havia de deixar que el govern governés, però han votat aturar-ho tot trenta dies».