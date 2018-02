L’anterior seu al carrer Bertran de Castellet havia quedat tancada i sense projecte des del trasllat dels serveis a la plaça Gandhi

Actualitzada 05/02/2018 a les 12:23

La inversió en les dependències

El Ministeri de Treball i Seguretat Social ha encarregat la taxació de les dependències de l’antiga seu de la Seguretat Social a Reus, ubicada als números 4-8 del carrer Bertran de Castellet i que va tancar al desembre del 2016 coincidint amb la inauguració del nou espai a la plaça Gandhi, amb la finalitat de desprendre-se’n. El trasllat de personal i funcions, tal com explicaven en aquell moment fonts de la subdelegació del govern a Tarragona, va deixar els baixos de Bertran de Castellet, on fins llavors es localitzaven les oficines de l’Administració i de la Unitat de Recaptació Executiva, «sense ús i adscrits al patrimoni de la Seguretat Social». L’Estat ha iniciat ara les gestions pertinents per conèixer-ne el valor i posar-los a la venda.Sobre l’altre punt on el Ministeri oferia serveis d’aquest àmbit a la capital del Baix Camp, a l’avinguda dels Països Catalans i que acollia el Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), encara no es té constància de cap més moviment i aquest es trobaria, igual com quan tot plegat va passar a l’edifici recentment construït a la zona del Velòdrom, «pendent d’estudiar-ne el futur».Les instal·lacions a Bertran de Castellet ocupaven la planta baixa de tota una illa d’habitatges i disposen, per tant, d’unes dimensions importants. Des que fossin definitivament buidades, no han tornat a allotjar cap tipus d’activitat. El Ministeri de Treball i Seguretat Social ha adjudicat les feines de taxació d’aquesta antiga seu a Valoraciones del Mediterráneo SA, en un procés de licitació a què van concórrer quatre empreses diferents i on la millor proposta fixa el preu dels treballs en uns 1.800 euros. Aquest no és, però, l’únic immoble de la seva propietat que està taxant Hisenda. L’Estat ha encarregat també la valoració d’altres dos espais que estan a Tarragona ciutat, en concret a Ramón y Cajal i al carrer Sevilla, i d’un solar que es troba a Móra.L’Oficina Integral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (OISS) a la plaça Gandhi, que es va estrenar al desembre del 2016, va costar uns 3,9 milions i va representar, un cop lliurada l’obra, un seguit de despeses afegides que van superar els 50.000 euros només durant el primer dels tres anys que va romandre enllestida i sense obrir. Disposa dos nuclis d’escala, dos d’ascensors i dos de lavabos per tal de mantenir una part separada per als treballadors i una altra oberta al públic. També inclou una zona de pàrquing exterior, destinada al personal, i una zona enjardinada i visible a través de les vidrieres que tanquen la construcció per ambdós costats.A principis d’aquest mes de gener, i en relació a l’edifici de la plaça Gandhi, encara es van aprovar prop de 30.000 euros per donar lloc a un sistema centralitzat de la il·luminació. L’estiu de l’any 2017, també es van haver de destinar diners a acabar de col·locar cortines, reparar un escapament d’aigua o al manteniment de sistemes de vigilància.El projecte del nou immoble havia estat adjudicat, cap a l’estiu del 2011, a la madrilenya Castilla de Construcciones ABS. L’any 2013, l’edifici ja presentava un aspecte sòlid amb els recobriments de l’estructura i les finestres. I al 2014, la retirada de les tanques de protecció que envoltaven el perímetre va servir per posar final a les feines de construcció que s’executaven al seu interior, i que van concloure a mitjans d’any. La inauguració va ser el 10 de gener del 2017.