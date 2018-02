L'enderroc dels dipòsits de Bionet, pendent d'aclarir-ne la titularitat

El projecte de demolició es va aprovar al gener i l’Ajuntament treballa en «temes administratius»

Actualitzada 05/02/2018 a les 11:08

El que quedi al solar

Diferents fases

El desmantellament de la nau i els dipòsits de l’empresa Bionet al polígon Agro-Reus, el qual preveu executar de manera subsidiària l’Ajuntament, espera mentre el consistori «segueix treballant en aspectes administratius que tenen a veure amb definir la titularitat del que queda d’ella». Fonts municipals precisen que, tot i que els primers tràmits per la demolició van posar-se en marxa el passat mes de novembre, «és per aquest motiu que no s’ha procedit encara a l’enderroc», i concreten que «d’aquests temes administratius depèn com haurà d’executar-se». El projecte per fer desaparèixer les instal·lacions va quedar definitivament aprovat el 12 de gener, per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient.Bionet va cremar, durant l’estiu del 2017, dues vegades consecutives en focs que van generar una gran expectació per la vistositat dels incendis i per la situació precària en què van quedar els dipòsits, amb bona part del metall fos, i que van desembocar en un informe sobre la detecció de materials inflamables a l’interior del recinte que es localitza entre els carrers Rovira i Virgili, Santiago Rusiñol i Adrià Gual. Les ventades que han tingut lloc en aquests darrers mesos han acabat de deixar les restes de l’empresa a la vista i també de tirar a terra part que havien quedat parcialment despreses.«Davant la incertesa dels residus que podien trobar-se al solar», el 20 de juliol i 4 d’agost del 2017, l’Ajuntament va demanar a Bionet que desmuntés les instal·lacions de manera urgent, tot advertint que si no procedien a fer-ho el mateix Ajuntament se’n faria càrrec subsidiàriament. Després d’esgotar-se el termini sense que l’empresa dugués a terme les obres, el consistori les va adjudicar a Hierros Altadill, que les farà sota la supervisió de tècnics municipals un cop el consistori hagi determinat la propietat de Bionet.Tal com està previst inicialment, una primera fase de neteja inclou els treballs de retirada de les restes d’instal·lacions, dipòsits, les restes banals, cobertes d’uralita i estructura metàl·lica. En cas d’existència de residus de procés productiu, es deixaran en les cubetes de retenció a l’espera que se n’ocupi un gestor autoritzar. Després del desmantellament, al solar només quedaran en preu les parets d’obra de l’antiga fàbrica de biodièsel. El darrer incendi a l’empresa va fer mobilitzar set dotacions de Bombers.Les instal·lacions de l’empresa Bionet estan tancades des de l’any 2012. Des de l’Ajuntament van apuntar, al novembre, que el desballestament dels dipòsits i de la part d’indústria que els envolta no representarà cap cost pel fet que «la valorització econòmica dels residus extrets cobrirà el cost de la intervenció».