L’Orfeó Reusenc celebra, aquest 2018, el centenari de l’entitat programant una quarantena d’actes

Actualitzada 04/02/2018 a les 21:35

—Amb molta il·lusió i moltes ganes que surti molt bé. Volem que sigui emotiu i emocionant, tant per a la gent que vingui a veure’ns com per a nosaltres. Esperem arribar a uns quaranta actes, entre els que farem per als socis i els que seran oberts per a la ciutat.—Pensant en actes en què compaginem el vessant tradicional de l’Orfeó amb les celebracions, podem destacar una col·laboració amb la Banda Simfònica i una trobada d’orfeons a l’octubre al Teatre Fortuny.—Tot i que no sabem encara en què consistirà, per descomptat que si ens demanen col·laboració, farem el que calgui.—Estem molt bé. Estem intentant tornar a engegar l’Esbart Dansaire, tenim un grup de joves amb moltes ganes, i anem fent coses; aquesta entitat sempre és un no parar.—És una mica difícil, perquè a l’Orfeó encara hi ha molta gent gran. Això no és un inconvenient, està molt bé. Per la seva banda, els joves tenen més facilitat per tot, perquè vénen de l’era de la informàtica, però només és qüestió de conjuntar-se.—Això ens ve de les arrels de l’entitat. La catalanitat, la nostra cultura, la llengua i el país són ADN Orfeó, ho portem a dins. És emocionar-se quan sentim El cant de la Senyera o esborronar-nos quan cantem l’himne Els Segadors.—Sobretot el fet de treballar per conjuntar totes les edats que es troben a la casa i compaginar tota la saviesa de l’experiència amb l’aire fresc que porta el jovent.—Sí, volem fer una exposició de centenari explicant tots aquests anys de vida.—Estem intentant ser una entitat molt oberta a la ciutat, i el que rebem és molta emoció.—D’entrada, que tots els actes de l’any del centenari vagin bé. I, després, volem mantenir el llistó tan alt que han deixat els anteriors presidents i presidentes de l’entitat.