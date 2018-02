Alcoberro: «Estem disposats a persistir i a portar aquest camí fins allà on faci falta»

El vicepresident de l’ANC considera que, a la llarga, el domini d’un territori a base «d’ocupació i repressió» és impossible

Actualitzada 04/02/2018 a les 10:30

El vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, ha cridat a «persistir» davant el conflicte entre Catalunya i l’estat espanyol i a portar aquest procés «fins allà on faci falta». Durant un acte organitzat per l’ANC aquest dissabte al vespre a Reus, Alcoberro ha cridat a «mantenir-se ferms i continuar lluitant des de la convicció que tenim la raó i que la força del poble és la que, al final, vencerà». El dirigent de l’entitat sobiranista ha carregat contra «l’escalada» judicial i policial impulsada per l’estat espanyol, però ha advertit que, a la llarga, «mantenir el domini d’un territori sobre la base de l’ocupació, la dominació policial i la repressió és impossible». Alcoberro també ha demanat no «normalitzar» la situació dels «presos polítics» i s’ha mostrat convençut que el seu alliberament no arribarà només per la via judicial perquè aquest, ha insistit, és «un conflicte polític».El dirigent de l’ANC ha posat en valor que l’opinió pública internacional i institucions com l’Economist Intelligence Unit comencin a assenyalar «la manca de principis i valors democràtics» de l’estat espanyol. Alcoberro ha admès que, en tot aquest procés, s’ha pogut constatar que «hi ha poca justícia i molta política» i que només la manca de «separació de poders» pot explicar que es mantinguin quatre «presos polítics» engarjolats.Segons Alcoberro, el conflicte actual enfronta «la república catalana que vam votar l’1-O i el regne d’Espanya que es nega a acceptar el resultat democràtic». Per aquest motiu, ha cridat a persistir i a continuar perquè, segons ha assegurat, «tard o d’hora vencerem». El dirigent de l’ANC ha fet notar que «més de 2 milions de persones ja hem saltat de pantalla i no ens sentim partícips de la comunitat política espanyola, ni part d’aquest estat espanyol que, sovint, percebem com un enemic que envia policies a atonyinar-nos o empresona».A tot això, Alcoberro hi ha afegit «la macro causa que va creixent al Suprem i que es basa en el deliri i la ficció d’intentar demostrar que hi ha hagut sedició i rebel·lió, que ha estat organitzada i que això ha de ser objecte d’una repressió particularment dura». El dirigent de l’entitat sobiranista ha recordat també els processos judicials engegats a nivell local, com el del mecànic de Reus Jordi Perelló -a qui ha donat suport personalment-.Alcoberro ha fet aquestes declaracions en el marc de l’acte ‘Encén la flama de la llibertat’, que l’ANC ha organitzat a la plaça del Mercadal de Reus amb l’objectiu de contribuir a ‘la caixa de solidaritat’. La pluja i el vent han deslluït l’encesa d’espelmes i no s’ha pogut formar del tot la imatge d’un gran llaç groc al mig de la plaça.Per la seva banda, els Avis i Àvies per la Llibertat han lliurat a Alcoberro una de les seves bufandes grogues perquè la facin arribar a Jordi Sànchez, l’expresident de l’ANC i diputat de JxCat que continua empresonat a Soto del Real. A més, els assistents han cridat consignes de suport al president Puigdemont durant l’emissió d’un missatge enregistrat amb motiu d’aquest acte i també han llençat crits per demanar la llibertat dels «presos polítics».