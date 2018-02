En joc un lloc per la Gran final de la FIRST LEGO League Espanya

La competició va destinada a nens i joves de 6 a 16 anys

Actualitzada 03/02/2018 a les 13:03

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili està organitzant la sisena edició de la FIRST LEGO League, que ha començat avui a les 9 del matí. Un total de 30 equips, formats per nens i joves de 6 a 16 anys, estan competint per aconseguir un lloc a la Gran Final de la FIRST LEGO League Espanya. La competició s'està duent a terme a Reus però a la vegada s'estan realitzant en diferents ciutats de tota Espanya per completar aquesta fase final en l'àmbit estatal.