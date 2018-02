Investiguen per odi un mecànic de Reus per no atendre el cotxe d'un policia nacional

Jordi Perelló, que té un taller al camí de Valls, va acollir-se ahir al seu dret a no declarar a la comissaria de Mossos d’Esquadra

Un negoci generalista

«És casa meva»

Un mecànic reusenc està investigat per un suposat delicte d’incitació a l’odi després de no haver atès, al taller de la seva propietat i que regenta ubicat al camí de Valls, el vehicle particular d’un agent de la Policia Nacional que volia dur-lo al negoci per sotmetre’l a una revisió rutinària. L’home, Jordi Perelló, representat pel membre del col·lectiu d’Advocats Voluntaris de l’1-O David Piqué, va ser citat ahir a declarar a la comissaria de Mossos d’Esquadra de Reus, i va acollir-se al dret a no fer-ho.Els fets, sempre segons el relat del mecànic, es remunten a aquest mateix dimecres, dia 31 de gener, entre dos quarts d’una i la una del migdia, quan va rebre una trucada telefònica d’un agent de la Policia Nacional per dur el seu cotxe particular al taller i ell li va comunicar la decisió de no rebre’l perquè, per «conviccions personals», des de l’1-O ha decidit no oferir serveis a la Policia Nacional ni tampoc a la Guàrdia Civil. Poc després de penjar el telèfon, explica, i després d’haver mantingut una conversa amb una persona propera a qui l’havia trucat, dues dotacions dels Mossos d’Esquadra van personar-se al taller.L’advocat del mecànic, David Piqué, precisa que, en no haver tingut accés encara a l’atestat, no tenen coneixement de qui ha presentat la denúncia. Després que Perelló s’acollís ahir al seu dret a no declarar a la comissaria de Mossos d’Esquadra, aquestes diligències policials s’enviaran al jutjat perquè estudi l’atestat i decideixi si inicia diligències prèvies per un suposat delicte d’incitació a l’odi o arxiva la causa. Si s’incoen diligències, cosa que resulta probable, el mecànic serà citat a declarar de nou, aquest cop en seu judicial.Piqué valora, sempre pendent d’accedir a l’atestat, que «la filosofia d’aquest tipus delictiu –el d’incitació a l’odi– és evitar que hi hagi minories socials es puguin veure afectades perquè una persona decideixi excloure-les» i que «aquí estaríem parlant realment d’un context absolutament diferent: que ell es nega a atendre el cos de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i que, a més, explica el motiu, que no és cap altre que els fets que van passar el dia 1 d’octubre».El mecànic considera, en declaracions al Diari Més, que el seu taller és un establiment privat i que, en tractar-se d’un «taller generalista, sóc jo qui puc triar a qui vull atendre». Al·ludeix, en aquest sentit, al Reial Decret 298/93 de 8 d’octubre que regula l’activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. Perelló concreta que, igual que anteriorment havia fet la posada a punt de vehicles de la Policia Nacional sense que hi hagués cap problema, també ara pot optar per no continuar-ho fent i no n’hi hauria d’haver cap. I lamenta que «se m’hagi denunciat per decidir què és el que vull i el que no vull fer al meu propi negoci». Un delicte d’incitació a l’odi pot arribar a comportar penes de presó.Perelló es mostrava ahir «tranquil» tot i «el tràngol d’haver estat citat a declarar» perquè sosté que «jo no he comès cap delicte d’odi ni odio ningú, ni tampoc vaig optar per no atendre aquell cotxe per una qüestió de raça o de gènere». «És simplement», explica el mecànic, perquè «no ho faig des de l’1-O, i perquè és casa meva, res més». No serà fins les properes setmanes que Perelló conegui si haurà d’anar a declarar al jutjat o si la causa resultarà finalment arxivada.