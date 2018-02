Roben vuit reixes de desguassos en una nit a Mas Pellicer

Des de l'Associació de Veïns I de Maig denuncien que «els actes incívics continuen augmentant» i reclamen, un cop més, patrulles policials a peu

Un total de vuit reixes de desguàs de la xarxa pública d’aigües, ubicades entre els blocs 45 i 51 de Mas Pellicer van ser sostretes del seu lloc durant la nit d’aquest dimecres. Des de l’Associació de Veïns de Mas Pellicer denuncien que els fets es corresponen amb un «nou acte d’incivisme» i que la situació en què han quedat els desguassos «suposa un perill per a la gent que passa caminant i pot ficar-hi una cama i caure o trencar-se-la».Sostenen que les reixes «les han agafat per vendre-les com a ferralla i treure’s uns diners» i que el d’ahir no és el primer episodi d’aquest tipus que es viu al barri. «Feia gairebé un any que no passava, però altres cops ja han robat les reixes», apunta el president de l’entitat veïnal, Eduardo Navas. Els fets han estat posats en coneixement de la Guàrdia Urbana que, tal com explica Navas, s’ha desplaçat fins al lloc per aixecar-ne acte. Aigües de Reus té previst, en els propers dies, reemplaçar les reixes i tornar a tapar els desguassos. A l’Associació de Veïns I de Maig lamenten que «l’incivisme continua augmentant» i reclamen, una vegada més, la presència freqüent de patrulles policials a peu a la zona.