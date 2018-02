Més de 100.000 usuaris s'han connectat a Reus WiFi el 2017

En aquest any, la xifra ha continuat anant en augment constant fins al punt que l'ús pràcticament s'ha gairebé triplicat

Actualitzada 01/02/2018 a les 12:18

Un total de 106.532 usuaris s'han connectat, durant l'any 2017, a Internet i al portal de promoció de ciutat Reus WiFi, impulsat per l'Ajuntament de Reus en el marc del pla Reus Smart City. En aquest any, la xifra ha continuat anant en augment constant fins al punt que l'ús pràcticament s'ha gairebé triplicat. Si al gener es van registrar 4.562 connexions, al desembre aquesta xifra va arribar a les 12.404.Si durant el primer semestre la mitjana de connexions diàries va ser de 205, en el conjunt de l'any 2017 la mitjana diària de connexions ha arribat a situar-se en les 329, amb un mes de desembre en què la mitjana diària va pujar fins a 400 connexions. El rècord d'accessos es va registrar el dia 28 de juny amb 596 connexions i usuaris.Al desembre de 2016, coincidint amb la campanya de Nadal, es va eliminar la necessitat d'obtenir tiquet per navegar en obert a través de l'aplicació, cosa amb la qual es va simplificar la connexió a internet.Quan l'usuari es connecta a la xarxa Reus Wifi accedeix a un portal on troba informacions de promoció de la ciutat i del comerç i el botó de 'Navega' per on pot continuar la navegació lliurement. Els usuaris que han visitat el portal en aquest any han consultat 401.078 pàgines de contingut dins del mateix portal Reus WiFi.