L'Hospital Sant Joan nomena director del Servei d'Urgències Salvador Sarrà

Actualitzada 01/02/2018 a les 17:13

La plaça de director d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Reus, per la qual el centre sanitari va obrir procés de selecció a principis del mes de desembre, ha estat adjudicada al doctor cambrilenc Salvador Sarrà Moretó, qui des del març de 2017 venia ocupant aquest càrrec en funcions. Sarrà, qui va arribar al Sant Joan des de l’Hospital del Vendrell on havia treballat igualment al capdavant del Servei d’Urgències, acumulava també experiència a la capital del Baix Camp i amb la seva incorporació va rellevar l’anterior director d’aquesta àrea, que va continuar desenvolupant feines en un altre àmbit al mateix equipament, després d’un període en què les urgències van veure sobrepassada la seva capacitat en diverses puntes de col·lapse. Té 52 anys i és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina i Ciències de Salut de Reus, màster en medicina d’urgències i emergències i postgrau en gestió hospitalària.En detall, Sarrà ha estat metge del Servei d’Anestèsia i Reanimació de l’Hospital Sant Joan de Reus entre 1991 i 1995. També va ser metge adjunt d’Urgències del mateix centre reusenc entre 1998 i 2005, i cap del Servei d’Urgències de l’Hospital del Vendrell entre 2005 i 2017. Entre 1991 i 2005 va treballar com a metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).La seva candidatura ha estat l’escollida en el procés de selecció a què també va concórrer, tal com precisen fonts de l’Hospital Sant Joan al Diari Més, altres professionals. La plaça s’ha adjudicat coincidint en el temps amb l’entrada en «fase de control» del brot de sarna detectat a les instal·lacions del Sant Joan i que fixa la xifra de diagnosticats per l’àcar en 35 empleats, i també després d’haver respost a la saturació del servei durant les festes de Nadal amb la instal·lació temporal de sis butaques i sis lliteres que van ampliar la capacitat d’urgències fins als 70 pacients.La convocatòria de la plaça va produir-se en relació a la taxa de reposició que determina la cobertura dels llocs que han quedat vacants al llarg de l’any. Els requisits per accedir a la direcció de les Urgències del Sant Joan, tal com quedava detallat en les bases de la convocatòria, eren dos: disposar de la llicenciatura en Medicina i Cirurgia i presentar un projecte per a la gestió del servei. També es valorava formació addicional específica per a aquesta plaça i en gestió de serveis sanitaris, i experiència laboral d’un mínim de cinc anys en serveis d’urgències en centres i establiments sanitaris de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) o bé altres xarxes autonòmiques públiques de salut.En la mateixa línia, en la valoració es tenia en compte haver dut a terme feines vinculades a la gestió d’equips de treball multidisciplinars i haver treballat en urgències hospitalàries i en dispositius d’atenció urgent. L’Hospital Sant Joan volia un director d’urgències que demostrés «capacitat de lideratge, de resolució de conflictes, iniciativa, dinamisme, orientació a resultats i dots de comunicació». El centre oferia a qui accedís al lloc un contracte indefinit per a jornada completa, remuneració segons conveni col·lectiu del Sant Joan, possibilitat de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional i participació en sistemes d’incentivació per objectius.