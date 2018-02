Instal·len jocs esportius i de lleure al parc de la zona de Mas Mainer

El pressupost d'aquesta fase és de 45.000 euros i els treballs els du a terme Construccions Vilella amb una previsió d'enllestir-los en un mes

Actualitzada 01/02/2018 a les 09:37

L’Ajuntament de Reus ha iniciat, aquesta setmana, els treballs complementaris a la urbanització del parc de la zona de Mas Mainer, que han de dotar la zona verda d’un espai esportiu, així com de més mobiliari urbà i arbrat. En concret s’instal·laran dues cistelles d’Street bàsquet, a més del paviment per a la pista esportiva. També es construiran dues pèrgoles —una a la zona enjardinada d’accés i l’altra a la zona de jocs infantils— i s’hi posaran bancs i papereres. Pel que fa a la vegetació, es plantaran 18 nous arbres, 10 dels quals seran til·lers i 8 lledoners.El pressupost d’aquesta fase és d’uns 45.000 euros, i els treballs han estat adjudicats a l’empresa Construccions Vilella, i es preveu que els treballs durin un mes. Cal dir que el consistori preveu, en un futur, ampliar la zona de jocs infantils amb una gran estructura en forma de cúpula, amb xarxes, cordes i ponts, entre altres elements.L’impuls del Pla de Millora Urbana 6.01 Mas Mainer de Reus, promogut per Unifamiliar Sant Jordi, S.A., ha dotat la zona nord de la ciutat amb una nova gran zona verda de 5.970m2. El projecte ha conservat elements patrimonials originals: elements vegetals, dos eucaliptus de grans dimensions; i dos elements arquitectònics, una glorieta i un antic dipòsit d’aigua. La promotora també instal·larà diferents elements de jocs infantils.El parc consta de dos zones de paviment continu de formigó, una zona amb sauló, dos passos amb peces ceràmiques i diferents zones enjardinades amb gespa, plantes arbustives i arbrat, amb equipament de xarxa de reg. També consta d'enllumenat i mobiliari urbà, format per dos bancs longitudinals de formigó, i una font.El nou parc de la zona de Mas Mainer, un cop completat, tindrà un primer àmbit d’accés enjardinat, a tocar de l’avinguda de l’Onze de setembre. Un segon àmbit acollirà una zona de jocs infantils, mentre que en un tercer, a tocar del mur que limita amb la via del ferrocarril, s’hi instal·larà la zona esportiva.