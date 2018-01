El PSC acusa el govern municipal de «negligent» per l'estancament de l'estació d'AVE de Reus

Afirmen que l'última gestió es va fer l'any 2015 i des d'aleshores, «no hi ha hagut cap avanç»

El PSC ha criticat que l'estació d'alta velocitat de Reus està encallada i acusa el govern municipal (PDeCAT-ERC-Ara Reus) de «negligència» per haver fet l'última gestió l'any 2015.Segons informa el partit socialista, el seu diputat per Tarragona Joan Ruiz va preguntar el calendari d'obres de la infraestructura i va quedar «literalment estupefacte» amb la resposta.Aquesta va ser que l'Ajuntament de Reus va sol·licitar i va obtenir una reunió amb el secretari general d'infraestructures del Ministeri de Foment el 2015 i que des d'aleshores, literalment segons Ruiz, «no hi ha hagut cap avanç».«És absolutament inversemblant que faci més de dos anys que estem als llimbs, sense avançar en res, davant la incompetència de tots els agents polítics implicats en la construcció de la nova estació», rebla.El portaveu del grup municipal, Andreu Martín, pregunta «qui enganya a qui» o «si tots estan enganyant els ciutadans de Reus».Martín recorda que «el propi secretari d'Estat d'infraestructures va assegurar fa dos anys que el Ministeri de Foment mantenia en el seu programa d'actuacions la construcció de l'estació».No obstant això, {ara ens diuen que el projecte fa més de dos anys que dorm el somni dels justos als calaixos del ministeri».