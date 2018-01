Rússia, Regne Unit, EUA o França han cedit pintures de Fortuny al Prado

El Museo Nacional de Bellas Artes de Chile enregistra en vídeo el viatge de ‘Càrrega de cavalleria mora’, obra de l’artista reusenc, fins arribar a Madrid

També col·leccions particulars

Una sol·licitud formal entre els ministeris d’educació d’ambdós països, nou mesos de tràmits, un pas pel taller que va incloure restauració a nivells diversos i un delicat trasllat en avió han estat necessaris per poder exhibir al Museu Nacional del Prado, en el marc de l’exposició Fortuny (1938-1974) que encara es pot veure fins el 18 de març, l’oli sobre tela Càrrega de cavalleria mora, una obra directament arribada del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile al dipòsit del qual reposava fins ara.Un anterior director del Prado s’hi va enamorar en una visita al país llatinoamericà l’any 1992. L’antologia de l’artista reusenc permet contemplar, «per segona vegada a Espanya», aquesta peça «molt interessant des del punt de vista de la història de l’art perquè Fortuny comença a treballar amb la llum, cosa força moderna en la seva època», explica Carolina Barra, des del Departament de Col·leccions xilè. El Museo Nacional de Bellas Artes de Chile ha enregistrat el periple de la pintura fins l’arribada a Madrid. Aquesta no ha estat, però, l’única que ha fet quilòmetres per ocupar temporalment un lloc a les parets del Prado.Museus, galeries i entitats vinculades al col·leccionisme d’art als Estats Units, França, Itàlia, Regne Unit o fins i tot Rússia van rebre, l’any passat en la preparació de Fortuny (1938-1974), peticions del Ministeri d’Educació espanyol per disposar de 98 obres que es trobaven a les seves mans i susceptibles de desplaçar-se per ser exposades al Prado. El viatge se sol·licita sota una garantia mitjançant la qual l’Estat es compromet a indemnitzar els propietaris davant la destrucció, pèrdua, sostracció o danys a les peces. Algunes d’elles van ser requerides a col·leccions particulars. En total, la garantia de l’Estat per aquestes 98 obres ascendeix a 18,8 milions d’euros i les cobreix fins el 16 d’abril, data en què han d’estar de tornada al seu lloc d’origen. Abans de rebre-les i al moment de desprendre-se’n, s’elabora un informe detallat de la seva situació.Pel que fa a Càrrega de cavalleria mora, el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile va sotmetre la pintura, abans d’embarcar-la a l’avió, a un exhaustiu examen sobre el seu estat on es va detectar manca de tensió al suport i manca de capes de pintura en algunes parts. Els desperfectes es van resoldre i l’oli es pot apreciar avui al Prado.