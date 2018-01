Reus guanyarà uns 500.000 metres de sòl industrial en dos polígons

L’activació dels sectors de La Comarcal i Mas Sunyer preveu facilitar l’atracció d’empreses ara que l’espai «comença a ser escàs»

Actualitzada 30/01/2018 a les 20:27

En mans dels propietaris

El desenvolupament del sector C8, el de La Comarcal, que hauria de prendre forma al llarg d’aquest mateix 2018, i l’activació del sector H12, corresponent a Mas Sunyer i que preveu quedar resolta en un marge de dos anys, afegirà més de 500.000 nous metres quadrats de sòl industrial al municipi. Ho farà coincidint en un moment en què aquest espai «per sort, comença a ser escàs a la ciutat i, quan acabem d’omplir els polígons que tenim disponibles, en podrem posar en funció altres que tindrem disponibles», explica el regidor d’Urbanisme, Marc Arza.En detall, respecte a La Comarcal, Redessa va retirar-se fa pocs dies de l’impuls d’aquesta àrea industrial per deixar-la en mans dels propietaris dels terrenys, en un pas que «no ens fa perdre capacitat de decisió» però sí «estalviar recursos». D’altra banda, pel que fa a Mas Sunyer, la connexió elèctrica es troba en ordre i, tal com precisa el mateix regidor, «el sanejament d’aigües està en procés». Tot plegat permetrà, «possiblement a principis de la propera legislatura», acabar de legalitzar una zona situada al sud-est del municipi, sobre la carretera de Bellissens i que limita amb el terme de Vila-seca.Tal com concreten els plans parcials urbanístics referents a ambdós sectors, l’àmbit de La Comarcal té una superfície total d’uns 266.000 metres quadrats, dels quals més de 111.000 són sòl privat: el 35% de tot l’àmbit està destinat a parcel·les grans per acollir indústria aïllada, un altre 5% és per a indústria en filera i el 0,5% restant, a equipaments privats. En el cas de Mas Sunyer, el total del pla parcial del sector H12 abraça uns 734.000 metres quadrats. D’aquests, vora 388.000, un 52% del global, són sòl privat: 148.000 metres per a indústria aïllada, 126.248 metres més per a indústria en Filera i 113.000 per a Centre Direccional de Serveis.Des dos polígons, La Comarcal ha completat en els darrers mesos diferents tràmits per a acabar de materialitzar-se. Tot just la setmana passada, Redessa consumava l’acord pres en el ple del 28 de desembre de deixar d’operar com a administració actuant per al desenvolupament del sector C.8, que vol propiciar la implantació de petita i mitjana indústria a la zona, i posar aquesta funció en mans dels propietaris dels terrenys, constituïts ara en una entitat de desenvolupament urbanístic sota el nom d’SNH-Participaciones SL. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar divendres 19 de gener el tràmit, que suposa, tal com concretava el regidor d’Urbanisme durant el citat ple, que «el C8 està en marxa, els propietaris volen tirar-lo endavant, hi ha consens i, per tant, els hi cedim, com a Ajuntament, l’impuls del projecte».El pas «no ens farà perdre cap dret com a Ajuntament perquè la paraula final sobre tots els detalls la tenim nosaltres», afegia Arza, que concloïa que «el que sí que ens permetrà és alliberar recursos». Així, SNH-Participaciones SL rellevarà el consistori, qui havia previst inicialment desplegar les obres i executar la inversió amb càrrec als titulars de les parcel·les. El pla va presentar-se al 2015 amb tres objectius: ampliar el sòl industrial disponible a la ciutat, ordenar l’accés a Reus per la carretera de Riudoms i enllaçar la nova zona industrial amb una nova zona verda que s’obriria a banda i banda de la variant de la carretera T-11.