Pellicer se sotmetrà el 5 de febrer a la seva segona qüestió de confiança després del «no» de l’oposició en la ronda de contactes

Actualitzada 31/01/2018 a les 20:02

L’última que preveu la LOREG

No s’espera moció de censura

Menys tensió i més converses

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, se sotmetrà a una nova qüestió de confiança vinculada als pressupostos municipals, la segona de consecutiva, durant un ple que tindrà aquest com a únic punt a l’ordre del dia i que ha estat convocat per a dilluns vinent, dia 5 de febrer, a les quatre de la tarda. Ho farà al tancament d’una roda de contactes a la cerca de complicitats i en què Ciutadans ha mantingut el «no» que va votar el 25 de gener, la CUP condicionava el suport a la municipalització de la brossa que el govern no accepta i el PSC no ha trobat prou motius per moure’s de la negativa inicial. El grup municipal del PP va posar aquest dimarts damunt la taula un document amb set propostes des d’on començar a negociar i que Pellicer rebutja perquè «n’hi ha algunes que no són assumibles»: entre elles, la sortida de l’AMI i la renúncia al trasllat del CMQ de la Clínica Fàbregas que ara ocupa a les instal·lacions de l’antic hospital on properament s’instal·larà.Pellicer materialitzarà dilluns l’última opció d’emprar aquest mecanisme per desencallar els comptes, ja que la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) limita a dos dins el mateix mandat, i cap durant l’últim any que aquest s’allargui, els cops que un alcalde pot fer servir aquest mecanisme per vincular-hi un assumpte com els pressupostos municipals. El punt sisè de l’article 197 bis estableix que «cada alcalde no podrà plantejar més d’una qüestió de confiança cada any, a comptar des de l’inici del seu mandat, ni més de dues durant la durada total del mateix. Ni es podrà plantejar una qüestió de confiança en l’últim any de mandat de cada corporació».Al 2017, aquest sistema va servir Pellicer per desencallar, al juny –dos mesos abans del que està previst ara–, els comptes municipals enmig de la gran dificultat per assolir acords. Una situació, aquesta, que es repeteix enguany i davant la qual l’alcalde ha decidit moure fitxa. Tot plegat implica, però, que els comptes del 2019, tal com ha reconegut el mateix el batlle, «s’hauran d’aprovar mitjançant acords» o esperar que la celebració de noves eleccions municipals –a les quals Pellicer ja ha fet pública la seva intenció de concórrer– perquè s’obri un nou mandat que torni a posar a zero el comptador de les qüestions de confiança.L’impuls a la qüestió de confiança exposa Pellicer, sobre el paper, a certs riscos. En cas que no assoleixi la majoria simple del plenari que és necessària per guanyar-la, un escenari del tot probable si els grups municipals a l’oposició mantenen el posicionament que han anunciat al llarg d’aquesta setmana, la maniobra obre un termini de 30 dies naturals durant la qual l’oposició –els regidors que no hagin dit «sí» a l’alcalde en la qüestió de confiança– poden presentar i sotmetre a votació un candidat alternatiu. Perquè prosperés la moció de censura, és imprescindible la majoria absoluta. És a dir, el posicionament favorable de 14 dels 27 regidors.La LOREG, a l’article 197bis, preveu que «regidors que votessin a favor d’un assumpte vinculat a una qüestió de confiança no podran signar una moció de censura contra l’alcalde que l’hagués plantejat fins que no transcorri un termini de sis mesos». Com que Pellicer rebrà el suport dels regidors de PDeCAT (7), ERC (2) i Ara Reus (2), el canvi d’alcalde hauria de passar per una entesa entre CUP (6), Ciutadans (4) i PSC (4) que no va quallar l’any passat i que els mateixos grups ja no contemplen.Amb tot, si l’alcalde Pellicer perd la qüestió de confiança a què se sotmetrà el 5 de febrer, els 30 naturals dies són un termini obligat fins poder traslladar els pressupostos a la següent pantalla, la de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOPT). Aquest segon tràmit requerirà entre 3 i 5 dies hàbils més i, un cop hagi estat consumat, s’obrirà un altre marge de 15 dies hàbils per a exposar la documentació al públic i rebre al·legacions a la mateixa. Si n’hi ha, respondre-hi costarà aproximadament altres 15 dies naturals. Així, serà a partir de l’abril quan el govern pugui començar a fer ús dels pressupostos municipals, mentre que al 2017 arribat l’abril tot just començava a negociar-los.Camí relativament planer, doncs, per a un alcalde que posa en valor les converses mantingudes entre divendres i dilluns i que vol que el tram final d’aquest mandat estigui marcat pel diàleg. Rebaixar la tensió política, que es fa palesa en les sessions de ple, és l’objectiu d’un Pellicer que ahir, en l’anunci de la qüestió de confiança, ha reiterat que el govern «està obert a escoltar-se tothom i parlar amb tothom» i que «la qüestió de confiança representa un punt i seguit».