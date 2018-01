Mishima farà un concert solidari al Teatre Fortuny de Reus

Els beneficis es destinaran a la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona

El pròxim 9 de febrer, el grup lidera per David Carabén, Mishima, celebrarà un concert solidari al Teatre Fortuny de Reus. Tots els beneficis es destinaran a la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona.El concert, que començarà a les 21 hores, l'ha promogut el Círcol i l'Associació de Concerts, una cita anual que es repeteix des de fa 10 anys i que té el component afegit de la solidaritat.El preu de les entrades del concert oscil·la entre els 30 euros i els 15 euros, i en aquest moment ja hi ha cobert el 70% de l'aforament, segons les dades facilitades per l'Associació de Concerts.