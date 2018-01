La detinguda per cremar el pis de l'exparella a Reus, acusada d'intent d'assassinat

El jutge ha disposat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona, de 34 anys i de nacionalitat marroquina

El jutjat número 3 de Reus ha dictaminat l'ingrés a presó, amb caràcter provisional, de la dona detinguda aquesta setmana com a presumpta autora de l'incendi d'un pis de l'avinguda Mossèn Ramon Muntanyola de la ciutat. Aquest pis estava ocupat per l'exparella de la detinguda, que va resultar ferit de gravetat. D'acord amb la providència judicial, la detinguda haurà de ser jutjada per un presumpte delicte d'assassinat en grau de temptativa.Els Mossos d'Esquadra van detenir la dona, de 34 anys i de nacionalitat marroquina, el passat dimarts. La matinada de dilluns es va produir l'incendi, pels volts de dos quarts de quatre. La majoria dels veïns dormien quan es van veure sobresaltats per la presència policial. L'edifici es va omplir ràpidament de fum. Mentre alguns van quedar confinats als seus domicilis, a d'altres els van evacuar des del terrat o les finestres. En total, 16 persones van resultar intoxicades per inhalació de fum.Diversos veïns van explicar que en els darrers dies al pis s'havien pogut veure diverses discussions i que, dissabte a la nit, ella es va tancar dins el pis i no hi deixava entrar l'home. Segons els testimonis, la matinada del dilluns va ser l'home qui es va tancar dins el pis i la dona, en veure que ell no la deixava entrar, va trencar el vidre d'una finestra i hauria llençat algun producte inflamable dins el pis. El domicili cremat és propietat d'un banc i l'home l'ocupava il·legalment des de fa uns quatre mesos, segons les mateixes fonts.