Els Avis i Àvies per la Llibertat organitzen xerrades als barris de Reus

El col·lectiu vol donar a conèixer als veïns de la ciutat perquè es concentren cada dia al Mercadal

Actualitzada 31/01/2018 a les 09:40

Els Avis i Àvies per la Llibertat de Reus segueixen amb les seves reivindicacions i ara en volen fer difusió entre els seus conciutadans. Per aquest motiu el col·lectiu ha organitzat una sèrie de xerrades-col·loquis als barris de Reus, on volen explicar perquè es concentren cada dia a la plaça del Mercadal.La primera xerrada tindrà lloc aquest dijous, 1 de febrer, a les 18h al Centre Cívic Migjorn. Cal recordar que aquest grup d'avis es manifesta cada dia a les 12h al Mercadal per reclamar la llibertat dels polítics que es troben a la presó.