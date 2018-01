El PP ofereix al govern reusenc set punts per parlar dels pressupostos

Entre les condicions hi ha que Reus surti de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)

Actualitzada 30/01/2018 a les 20:52

CUP, PSC i Cs mantenen el «no»

El grup municipal del PP ha fet arribat al govern, després d’haver mantingut divendres una trobada en el marc de la ronda de contactes per sondejar suports de cara als pressupostos 2018, un document on detalla «set línies de treball» a què supedita el suport en el llum verd als comptes. Els populars plantegen aquesta com una resposta a «la petició formulada per Carles Pellicer al PP per donar-li suport a l’aprovació dels pressupostos del 2018 a fi i efecte de no haver d’anar a una altra qüestió de confiança».El portaveu del grup, Sebastià Domènech, explica en un comunicat que aquestes set línies es basen en «l’àmbit social i de l’educació, sanitat, cultural, empresarial, financer i polític». «Si es vol, es pot negociar», valora Domènech, que apunta que «si l’alcalde prima els interessos de la ciutat ha d’assumir responsabilitats de gestió amb valentia política i de caràcter polític».Els set punts que han fet públics els populars inclouen diverses peticions per a cadascun d’ells. Així, en àmbit social i educació, el PP vol que es desenvolupi un estudi per destinar l’IBI de l’AP-7 a beques i material escolar per a famílies en exclusió social. En el de la sanitat, demana que no es traslladi ni s’ampliï el CMQ en els propers 2 anys i que es facin servir 2 milions d’euros de les seves reserves per pal·liar el dèficit de l’Hospital Sant Joan de Reus. També, en l’apartat financer, que no es tiri endavant l’operació de crèdit de 3 milions d’euros prevista a l’expedient. I en l’empresarial, que s’estudiï la creació d’un nou accés al polígon Dyna. En el capítol cultural el PP exigeix que es potenciï la marca Reus i s’incrementi en un 30% la corresponent partida pressupostària. I en el d’alcaldia, que la partida es redueixi en un 30%. Pel que fa a l’àmbit polític, el grup municipal que encapçala Sebastià Domènech condiciona el seu suport als comptes a la sortida de Reus de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a la «retirada de simbologies independentistes de les instal·lacions municipals».Per la seva banda, i després de mantenir reunions amb l’alcalde, Ciutadans es refermava ahir en el seu «no» als comptes i a la qüestió de confiança que molt probablement el govern acabarà emprant per a desencallar-los. El grup municipal de la CUP, al seu torn, condicionava el suport a una municipalització de la brossa que Pellicer no acceptarà i el PSC considerava, completada la primera ronda de converses, no tenir motius per moure’s de la negativa inicial.