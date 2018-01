Detectat un segon cas de sarna al Col·legi Joan Rebull de Reus

L'escola ja va notificar a Salut un primer cas que afecta un alumne de P4 el divendres passat

Actualitzada 31/01/2018 a les 10:43

Brot controlat al Sant Joan però nous casos en familiars dels treballadors

El Col·legi Joan Rebull de Reus va notificar aquest dilluns un segon cas de sarna a Salut, tal i com han confirmat fonts de l'escola a Diari Més. Fonts del Departament de Salut ha confirmat que aquest segon afectat també s'hauria contagiat «en l'àmbit comunitari», és a dir, fora de l'escola. També asseguren que tampoc té cap relació amb el brot de sarna detectat a l'Hospital Sant Joan.Aquest nou cas de sarna se suma al que ja va detectar l'escola el passat divendres 26 de gener, el qual afecta a un alumne de P4 d'aquesta escola. El cas lel va detectar el pediatra de l'infant en una visita rutinària al seu CAP. El col·legi ha enviat una circular a tots els pares, en ambdos casos, informant-los de la situació.Cal dir que, segons avançava ahir Diari Més, la sarna també ha arribat a l'Escola Josep Fusté d'Alforja. En aquest centre ha aparegut un cas localitzat que afectaria un menor del centre educatiu, que s'hauria infectat en l'àmbit familiar. Dies abans també van aparèixer quatre casos de sarna a l'escola Montoliu de la Riera de Gaià.L’Hospital Sant Joan de Reus considerava, aquest dilluns 29 de gener, que el brot de sarna que ha afectat a 35 treballadors del centre ha entrat «en fase de control», després que no hagi aparegut cap nou cas des del 23 de gener. Segons va avançar ahir dimarts la Cadena Ser però, cal dir que han aparegut dos nous afectats que serien familiars d'infermers, infectats per l'àcar, del servei d'urgències de l'hospital. Aquests casos ne es contemplen al recompte oficial ja que no s'han produït dintre de les instal·lacions sanitàries.