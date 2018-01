Arriba la First Lego League Tarragona-Reus

Comptarà amb la participació de 30 equips procedents de 22 escoles diferents de la província

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili organitza la sisena edició de la FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) LEGO League, que enguany se celebrarà a Reus, el 3 de febrer a partir de les 9 del mati a la Fira de Reus. Comptarà amb la participació de 30 equips procedents de 22 escoles diferents de la província.La FIRST LEGO League (FLL) és un esdeveniment al qual s’espera l’assistència de 1.300 persones entre participants, familiars i voluntaris, on la ciència i la diversió seran les protagonistes. Promou els valors del treball en equip i la capacitat emprenedora entre nens i joves de 6 a 16 anys i els permet descobrir la diversió i l’emoció en la ciència i la tecnologia. Els participants hauran de pensar i resoldre problemes reals amb una investigació científica i, a banda, fer proves amb l’ús d'un robot construït i programat per ells mateixos.Amb l’objectiu de que es converteixi en un esdeveniment territorial, l’any passat es va iniciar una realització alternativa entre les ciutats de Tarragona i Reus gràcies a un acord entre els dos ajuntaments. A aquestes dues administracions s’hi suma també el suport de la Diputació de Tarragona, la URV i l’empresa LEAR Corporation. Tots plegats fan possible que la FLL sigui l’acte més massiu fomentant vocacions científiques i tecnològiques de la província.Lear Corporation es líder mundial en el disseny i fabricació de sistemes de distribució elèctrica, productes electrònics i seients per a l’automòbil. A nivell global, Lear dóna feina a més de 156.000 persones entre les 257 instal·lacions ubicades en 38 països. En les seves instal·lacions a Valls treballen 1.100 persones entre les quals hi ha més de 300 enginyers que dissenyen nous productes per a nombrosos fabricants d’automòbils.El repte de l’edició d’enguany de la First Lego, denominat "Hydro Dynamics", consisteix en que els participants investiguin sobre el cicle humà de l’aigua per tal de saber on i com trobar l’aigua, transportar-la, fer-la servir i com disposar d’ella. A banda, en el marc de la mateixa First Lego, faran proves i demostracions pràctiques amb un robot construït i programat per ells mateixos.La FIRST LEGO League s’estructura en tornejos classificatoris i fases finals. A Espanya hi ha desafiaments en diferents ciutats, un d’ells serà el que es celebrarà a Reus, i els millors participants de cada ciutat es guanyaran un lloc per la Gran Final de la FIRST LEGO League (FLL) Espanya.