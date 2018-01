Pellicer busca suports a la qüestió de confiança i «acords en temes ciutat»

Ciutadans manté el «no», la CUP condiciona el vot a la municipalització de la brossa i el PSC descarta d’inici facilitar els comptes

Actualitzada 29/01/2018 a les 22:07

No haver-se d’esperar els 30 dies

Entre divendres i aquest dilluns, el govern de Reus ha mantingut trobades amb els quatre grups municipals a l’oposició per sondejar possibles suports de cara a una qüestió de confiança que desencalli els pressupostos 2018, després que CUP, PSC, Ciutadans i PP tombessin amb el seu «no» l’expedient de comptes sotmès a votació al ple del 25 de gener i que apuntessin, en l’argumentació del seu posicionament, la «manca de voluntat» a l’hora de propiciar una entesa en aquest àmbit. També, tal com concretava el mateix govern en un comunicat ahir, per «explorar possibles vies de diàleg que permetin trobar consensos en temes de ciutat». La ronda de contactes dibuixa un panorama similar al de cinc dies enrere: Ciutadans es referma en el rebuig als comptes i a la confiança de l’alcalde, la CUP condiciona el vot a la municipalització de la brossa que Pellicer no acceptarà, el PSC –tot i que pendent d’una reunió de la comissió executiva que ha de tenir lloc avui– descarta inicialment una abstenció i el PP està elaborant un document de propostes que traslladarà al batlle, i no es posiciona encara.Els cupaires, que aclareixen que «aquesta ha estat la primera vegada que l’alcalde ens demana que ens reunim amb ell», precisen que «mantenim el no als pressupostos» però recorden que «si Pellicer s’avingués a municipalitzar la recollida de la brossa, la CUP estem disposats a cedir». La portaveu Llorens concreta que «tenim aquest pal de paller i som persones propositives, però sempre que hi hagi aquest punt important per a nosaltres damunt la taula». I detalla, sobre aquesta postura, que el grup el planteja «en perspectiva d’un nou ventall de forces a l’Ajuntament de cara al proper mandat».Per la seva part, Ciutadans no es mou de vot en contra que va mostrar en el ple de pressupostos i que «és el mateix que a una qüestió de confiança» perquè, tal com explica el portaveu Juan Carlos Sánchez, el govern «segueix encara augmentant el deute» i «tampoc no ha fet efectiva la baixada de sous que es va acordar». En una trobada de «15 minuts», divendres, l’alcalde «ens ha demanat l’abstenció» i «ens ha dit que estava disposat a incorporar alguna moció nostraals pressupostos». Però, afegeix Sánchez, «la seva forma de fer no està al nostre ADN» i «amb el que volíem, com revisar les subvencions per no tornar a anar a crèdit», el govern «no està d’acord».Des del PSC, Andreu Martín, que va reunir-se amb Pellicer divendres, explica que «hem segut amb el govern, l’hem escoltat i no hem posat d’entrada cap línia vermella, no hem buscat cap bloqueig». Però que «a dia d’avui, estem on estàvem» i que el que el govern ha posat damunt la taula «no ha estat prou sòlid com per moure’ns» de la nostra posició. Avui hi ha prevista una reunió de la comissió executiva del PSC on es tractarà el tema. Pel que fa al PP, el grup no ha definit encara el posicionament i el portaveu Sebastià Domènech apuntava ahir que, després d’obrir converses divendres, traslladaran a l’alcalde un document de propostes.Guanyar la qüestió de confiança suposaria per al govern –que mira més enllà i vol menys tensió a l’ambient polític– aprovar pressupostos i no esperar els 30 dies que la llei reserva per a una moció de censura, tenint en compte que l’oposició, ara mateix, tampoc no té marge per impulsar-ne una.