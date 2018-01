Els Mossos d'Esquadra alliberen un home segrestat a Reus

Hi ha tres homes detinguts

Actualitzada 30/01/2018 a les 13:21

Els Mossos d’Esquadra han alliberat a Reus un home que havia estat segrestat per una banda criminal. L’operatiu, en què van participar efectius del Grup Especial d’Intervenció (GEI) i de la Unitat Central de Segrestos, va tenir lloc cap a les deu de la nit d’aquest dilluns al carrer Nelson Mandela de la capital del Baix Camp. Durant l’actuació policial, els agents van detenir tres homes de nacionalitat marroquina i que podrien ser veïns del barri Gaudí acusats d’un presumpte delicte de segrest.La policia va rebre diumenge l’avís que hi havia dues persones privades de llibertat i va iniciar una investigació per esclarir els fets. Els agents van poder comprovar que l’altra persona segrestada l’havien alliberat unes hores abans de la intervenció policial. El cas es troba sota secret d’actuacions.Els detinguts podrien ser veïns del barri Gaudí de Reus i el segres s'hauria produït per un tema de salut pública.