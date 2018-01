El segell de Sant Blai: o ara, o mai

La Llauneria Mata de Reus tanca deixant als reusencs orfes del mític segell per fer els blaiets

Actualitzada 29/01/2018 a les 22:06

Els blaiets, les galetes que s’elaboren i es mengen per Sant Blai a Reus, podrien ben bé disputar el títol per encapçalar la llista de tradicions a la ciutat. Per l’efemèride del sant, que s’escau el 3 de febrer, les pastisseries i colmados ofereixen aquesta galeta que, segons la llegenda, té el poder guaridor del mal de gola si es porta a beneir –no en va Sant Blai és el patró dels otorinolaringòlegs.Aquest dolç, elaborat amb una pasta de farina, ous i mantega, ve decorat amb la imatge del sant, que es presenta amb la mitra i el bàcul. Aquesta il·lustració s’estampa sobre la pasta de galeta abans de coure-la al forn, i des de l’any 1947, la Llauneria Mata de Reus despatxa el segell necessari per donar aquest toc final al blaiet.«A les pastisseries més antigues tenen un motlle de fusta, però la majoria fan servir el nostre segell», explica Misericòrdia Mata, propietària del negoci. Va ser el seu pare, Jordi Mata, qui al 1947 va demanar a un escultor que li esculpís la imatge del sant per fer-ne un segell. Des de llavors, que a la botiga en despatxen sense parar. «És un treball d’artesania, hi intervenen dos o tres industrials, i està fet d’alumini», apunta la Misericòrdia. A la mateixa botiga també s’hi podia trobar el talla pastes, un utensili també singular, per la singularitat del blaiet: «els encarregàvem a Itàlia, perquè normalment, els talla pastes ondulats tenen una onda grossa, però el blaiet té les vores amb una onda més petita, i d’aquests, amb la mida de la nostra galeta, no se’n feien. Així que cada dos anys, més o menys, fèiem comanda d’uns dos-cents talla pastes per a blaiets», recorda.La venda de segells de Sant Blai, però, es va disparar el passat mes de desembre, quan la centenària botiga del Raval de Santa Anna va anunciar el tancament del negoci i la consegüent liquidació. «La gent va començar a vindre a buscar segells de Sant Blai, i es van acabar. En fem uns trenta o quaranta a l’any, perquè es tracta d’una peça molt artesanal, que a més només es consumeix a la ciutat de Reus», explica la Misericòrdia. Però a la llauneria es van trobar que els clients els en seguien demanant. Així que, el 26 de gener, van anunciar via Facebook que, «donat l’allau de sol·licituds del segell», obrien un període per fer comandes. La data límit per encarregar la peça és aquest 31 de gener, i el preu és el mateix que tenia quan es venia a la botiga, 75 euros. Del talla pastes, per la seva banda, ja no en serviran més. Les comandes s’han de fer de manera presencial a la botiga, que romandrà oberta fins aquest mateix dia, ja que està en liquidació per jubilació.La Llauneria Mata és una botiga especialitzada en la venda d’estris i productes per a l’elaboració i decoració de cuina i pastisseria, que va obrir portes a Reus l’any 1861. A dos dies de tancar definitivament, la Misericòrdia assegura que, lluny de sentir-se tristos, estan «molt contents per la perspectiva de la nova vida que es presenta».