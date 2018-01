El reusenc acusat de clonar el web del referèndum s'acull al dret a no declarar

La jutgessa decidirà si va a judici o arxiva la causa

Actualitzada 30/01/2018 a les 13:17

El veí de Reus investigat per haver clonat el web del referèndum s'ha acollit al seu dret a no declarar, davant la jutgessa que instrueix la causa als Jutjats de Reus. A l'edifici judicial s'han concentrat prop d'un centenar de persones, la majoria vestides amb elements grocs, per donar suport al jove reusenc, de 30 anys d'edat, que ha entrat als jutjats amb actitud tranquil·la i confiada. Ara el jutjat seguirà el seu tràmit en relació a aquest suposat delicte de desobediència i que, en cas de considerar-se greu, pot arribar a penes de presó. «No sóc informàtic, sóc arxiver», deia entre els coneguts que l'han rodejat en sortir dels jutjats. Com ell, més d'una vintena de persones estan sent investigades a Catalunya pel mateix motiu, pel fet d'haver de crear rèpliques de pàgines web vinculades al referèndum d'1-O, si bé no estan sota una causa conjunta ja que estan encausades a la seva partida judicial i, per tant, ho porten jutjats diferents. L'advocat del veí de Reus diu que en una situació «normal» la causa quedaria arxivada.«En una situació normal això no aniria més enllà i s'arxivaria, però estem en els moments en què estem i això fins i tot podria arribar a judici», ha apuntat el lletrat Lluís Gibert, membre del col·lectiu dels advocats voluntaris de l'1-O. «Estarem pendents de com evoluciona la instrucció», ha dit Gibert, en representació del veí de Reus, que ha declinat fer declaracions.El noi s'ha mostrat serè en entrar, acompanyat de l'advocat, als jutjats, on estava citat aquest dimarts a les onze del matí. Mitja hora abans s'havia convocat la concentració, promoguda pel Comitè de Defensa de la República (CDR) de Reus. Els concentrats han rebut l'imputat amb crits de «llibertat» i una pancarta a favor amb la consigna «No volem justícia polititzada».Pocs minuts després, el veí reusenc ha sortit dels jutjats entre forts aplaudiments. Ha optat per no declarar i la jutgessa no ha imposat cap tipus de mesura. A partir d'aquí, haurà de valorar si la causa -que prové d'una denúncia de Fiscalia, arran un informe tècnic de la Guàrdia Civil- té suficients indicis com per anar al penal o bé no hi ha fonaments i acaba finalment arxivada.«No hi ha cap element que des del punt de vista de la tipologia penal es pugui atribuir», ha repetit Lluís Gibert. El reusenc ja va optar al seu dret a no declarar el 25 de setembre passat, quan va haver d'anar a la comissaria de la Policia Nacional a Tarragona, junt amb un altre noi tarragoní, també investigat per desobediència pels mateixos fets de duplicar el web de l'1-O.L'advocat ha recordat que la citació s'emmarca en una operació més gran i que hi ha un total de 21 investigats al país, citats a través de Fiscalia, que van passant a disposició judicial. El reusenc és el primer en ser citat als jutjats al conjunt del Camp de Tarragona. «Prové d'un jutjat inicial que és el de Paterna i cadascú està encausat a la seva partida judicial», ha dit Gibert.