El Carnaval de Reus celebrarà els 40 anys amb una exposició de cartells i esqueles

La FRAC, que s’oferia a limitar el nombre de membres per carrossa, lamenta que l’Ajuntament no hagi permès la rua de dissabte accedir al tomb de ravals

Actualitzada 29/01/2018 a les 23:22

Hi participaran 54 colles

El programa del Carnaval de Reus 2018, que tindrà lloc del 8 al 14 de febrer, manté el càsting, l’arribada del Rei Carnestoltes, la rua i l’Expro-Profit com a cites més multitudinàries en una edició especial, la dels 40 anys de la recuperació de la festa a la ciutat, que la Federació d’Associacions Reusenques de Carnaval (FRAC) no ha pogut celebrar com voldria: fent passar, dissabte a la nit, les carrosses per un tram del tomb de ravals.L’Ajuntament va rebutjar, al·ludint a criteris de seguretat i tal com va avançar el Diari Més, la iniciativa del col·lectiu per tornar al centre en el que hauria estat «un salt important», tot i que, segons apuntava ahir el president de la FRAC, Pere Turellols, «tampoc no s’ha tancat a valorar-la per al 2019». La idea de deixar els passejos «ens havia fet molta il·lusió però sembla que, a última hora, l’Ajuntament no s’ha atrevit a fer-ho», lamentava Turellols, que anunciava, per no deixar buit aquest 40è aniversari, «una exposició amb fins a 39 cartells de Carnaval i de les esqueles de l’enterrament del Rei Carnestoltes» que es podrà veure probablement entre el març i l’abril.El cartell d’enguany, que és obra de Carles Camí, «està basat en la idea del cartell de la democràcia» i «duu la franja vermella a la boca perquè al Carnaval tot s’hi val», explicava ahir el mateix Camí. Previsor després d’un grapat d’anys de Carnaval a Reus, «m’ha posat en contacte amb l’autor del cartell de la democràcia i diu que per a ell no és cap plagi, no hi haurà problemes».Enguany, al Carnaval de Reus participaran entre 53 i 54 colles de les 60 que hi ha inscrites. Totes elles hauran de regir-se per la nova normativa aprovada que limita a 200 els membres per carrossa, alhora que la FRAC s’ha ajustat també al topall de 60 carrosses a les rues. De fet, tal com precisava ahir Turellols, «durant les converses amb l’Ajuntament per tornar al centre aquesta vegada els havíem oferit rebaixar el nombre de persones, de manera que poguéssim adaptar-nos al lloc si és que pensaven que les dimensions del tomb de ravals eren més reduïdes».Tot i haver-se obert en primer terme a parlar, Cultura va comunicar finalment a la FRAC la determinació de no permetre l’entrada de les carrosses al centre en la rua de dissabte. La de diumenge, tal com és habitual, sí que en recorrerà un tram, un dels arguments que emprava la FRAC per defensar el que hauroa estat la celebració dels 40 anys de la recuperació del carnaval a Reus i que esperen «poder dur a terme en els propers anys».