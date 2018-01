Un ferit greu i 16 intoxicats per inhalació de fum en un incendi d'habitatge a Reus

El foc s'ha produït a dos quarts de quatre de la matinada en un pis de l'Avinguda Mossèn Ramon Muntanyola

Una persona ha resultat ferida greu amb cremades de tercer grau i 16 més han hagut de ser ateses aquest dilluns a la matinada per inhalació de fum en un incendi d'habitatge a Reus, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc s'ha produït a dos quarts de quatre de la matinada al segon pis d'un immoble de planta baixa i cinc plantes de l'Avinguda Mossèn Ramon Muntanyola, número 2. El ferit greu ha estat evacuat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades a la cara i amb afectacions a l’aparell respiratori. Per altra banda, dels 16 intoxicats, set han estat derivades a l'Hospital de Sant Joan de Reus, sis al CAP i tres han estat donades d'alta in situ. El foc s'ha donat per controlat a les quatre de la matinada. Els veïns de l'immoble han estat evacuats entre el terrat i el carrer, i alguns també per les finestres.L’immoble només ha patit danys en el pis on s’ha originat l’incendi i els inquilins desallotjats han pogut tornar als seus domicilis un cop garantida la seguretat.Fins al lloc, s'hi han traslladat set dotacions dels Bombers de la Generalitat, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, a més de cinc unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de les diligències.