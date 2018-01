Tira endavant el projecte de la futura zona esportiva al parc de Mas Mainer

L’Ajuntament aprova la creació d’una pista amb cistelles d’street bàsquet, dues pèrgoles, bancs, papereres, 10 til·lers i 8 lledoners per 45.300 euros

Actualitzada 28/01/2018 a les 20:40

Tres àmbits diferenciats

La denominació de l’espai

El projecte per dotar el nou parc de Mas Mainer d’una zona esportiva ha resultat definitivament aprovat i resta pendent, ara, de l’aprovació dels pressupostos municipals del 2018, els quals inclouen una partida de prop de 45.300 euros destinada a aquest àmbit. En detall, el tràmit va materialitzar-se la setmana passada. L’Ajuntament hi executarà obres complementàries per dotar aquest espai d’una pista pavimentada amb dues cistelles per a la pràctica de l’street bàsquet, dues pèrgoles, bancs, papereres i més arbrat: 10 til·lers i 8 lledoners. Les feines completaran un parc que obrirà al públic fins a 5.970 metres quadrats al nord del municipi i que ha sorgit en el marc de l’impuls al Pla de Millora Urbana 6.01 Mas Mainer, amb Unifamiliar Sant Jordi S.A. com a promotora.En el moment de materialitzar-se la primera fase del parc, la qual va culminar al desembre, l’alcalde, Carles Pellicer, apuntava que aquest «és el resultat del desenvolupament del pla parcial per part del promotor i de la voluntat del govern d’atendre les demandes dels veïns d’una zona molt poblada però sense una gran zona verda a prop. Per aquest motiu hem ampliat el projecte amb més enjardinament, mobiliari urbà i elements esportius i de jocs».És aquesta «ampliació» la que es podrà consumar un com els pressupostos municipals hagin rebut llum verda, bé a través de la ronda de converses que ha obert Pellicer després que l’oposició en bloc votés «no» a l’expedient en el ple de dijous passat o bé, si és que aquesta alternativa no acabés quallant, a través del mecanisme de la qüestió de confiança que ja es va emprar al 2017 amb finalitat idèntica.Una vegada completat, el nou parc de Mas Mainer tindrà un primer àmbit d’accés enjardinat, a tocar de l’avinguda de l’Onze de setembre; un segon àmbit que acollirà una zona de jocs infantils; i un tercer àmbit, a tocar del mur que limita amb la via del ferrocarril, on s’hi instal·larà la zona esportiva. El projecte ha conservat elements patrimonials originals: eucaliptus de grans dimensions i dos elements arquitectònics: una glorieta i un antic dipòsit d’aigua. La promotora també instal·larà diferents elements de jocs infantils.El parc ubicat a la zona nord de Reus consta de dues zones de paviment continu de formigó, una zona amb sauló, dos passos amb peces ceràmiques i diferents zones enjardinades amb gespa, plantes arbustives i arbrat, amb equipament de xarxa de reg. També disposa, com és habitual, d’enllumenat i mobiliari urbà. Aquest està format per dos bancs longitudinals de formigó, i una font.La creació del parc de Mas Mainer va venir acompanyada d’una petició, impulsada pel CDR de Reus, que l’espai fos batejat com a Parc de l’1 d’octubre. El ple va aprovar traslladar aquesta proposta a la comissió de denominació de vials, la qual haurà de resoldre si és pertinent o no i que no ha estat convocada encara. Més de 3.000 signatures recollides en una iniciativa a la plataforma Change.org demanen que no s’admeti el nom de Parc de l’1 d’octubre. Alhora, des de l’Associació de Veïns 25 de setembre, han reclamat també que el lloc adopti la denominació de Jardins Mayner, en homenatge al seu últim propietari.