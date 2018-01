Sis noves rutes d'estiu afegiran fins a 79.000 seients a l'oferta de l'Aeroport

El Patronat de Turisme de la Diputació fixa l’objectiu de mantenir el milió de passatgers amb què l’equipament ha tancat 2017

Propera cita, Connect Aviation

Xàrters amb Tallin i a Aberdeen

Quan falten prop de dos mesos per a l’inici de la temporada d’estiu, que donarà el tret de sortida el darrer cap de setmana de març coincidint amb el canvi horari, l’Aeroport de Reus ha anunciat ja mitja dotzena de noves connexions que se sumen a les que repetiran de la campanya turística 2017. En total, per a aquests sis enllaços, els quals inclouen Tallin com a gran estrena, les aerolínies que els operin posaran a la venda prop de 79.000 seients, segons dades facilitades pel Patronat de Turisme de la Diputació. Fins a 22.680 d’aquests, un 29% del global, els oferirà Ryanair en la ruta amb Shannon, amb dos volts setmanals entre el 27 de març i el 27 d’octubre, mentre que altres 19.300 –un 24%– pertanyen als dos vols que EasyJet mourà setmanalment entre Reus i Luton, també del 27 de març al 27 d’octubre. La companyia de la lira comercialitzarà també 15.800 bitllets per l’enllaç amb Manchester entre de juny i octubre.L’equipament de la capital del Baix Camp prepara els mesos de calor amb «l’objectiu de mantenir el milió de passatgers que va aconseguir l’any passat», tal com explica al Diari Més la directora tècnica del Patronat de Turisme, Marta Farrero, que valora la nova etapa per a l’equipament com «el fruit de molta feina feta els últims anys» i dels «resultats que han recollit els qui ja treballen aquí». En aquest mateix sentit, afegeix Farrero, des de les instal·lacions de la capital del Baix Camp «ni ens adrecem a cap mercat en concret ni ens tanquem a cap altre» sinó que tot consisteix en «anar trucant a portes que ens puguin interessar». La directora del Patronat de Turisme de la Diputació celebra les xifres positives de l’Aeroport però recorda, en relació a les noves rutes, que «ara el que fan les aerolínies és oferir bitllets. Després, cal que es venguin i que els turistes arribin aquí».Després de Fitur, la següent cita on acudirà per créixer l’Aeroport és el Connect Aviation, que se celebra del 20 al 22 de febrer a Tiblisi. Reus optarà també a acollir aquest fòrum mundial on se citen cada any el gruix de les empreses enfocades a l’aviació comercial, en la seva edició 2020, prevista al juny i que «serà més interessant per promocionar el territori».Més enllà de Shannon (Ryanair), Luton (Easyjet) i de Manchester (Ryanair), les altres tres connexions que s’estrenaran a l’estiu es reparteixen 21.000 dels 79.000 bitllets. Unes 10.000 places són de Brussels Arilines per als 2 vols setmanals amb Brussel·les entre el 5 de maig i el 26 d’octubre. Fins a 9.000 pertanyen a la connexió de TUI amb Aberdeen, a través de xàrters entre el 13 de maig i el 28 d’octubre. Finalment, els xàrters d’Aurinko Stonia amb Tallin volaran de l’1 de maig al 12 de juny, un cop a la setmana, amb 2.160 places. Aquests últims només es podran adquirir com a part de paquets de vacances.