Els Mossos detenen una dona acusada de provocar l'incendi que ha calcinat un pis a Reus

L’arrestada és l’exparella de l’home que ocupava il·legalment l’habitatge i que ha resultat ferit greu amb cremades

Actualitzada 29/01/2018 a les 15:19

Un gran ensurt

Els Mossos d’Esquadra han detingut una veïna de Reus de 34 anys i de nacionalitat marroquina per haver calat foc a un pis de l’avinguda Mossèn Ramon Muntanyola de la ciutat, aquest dilluns a la matinada. L’arrestada està acusada d’un delicte d’incendi i és l’exparella de l’home que hi vivia. Diversos veïns han explicat que en els darrers dies havien protagonitzat diverses discussions i que, dissabte a la nit, ella es va tancar dins el pis i no hi deixava entrar l’home. Segons els testimonis, aquesta passada matinada ha estat l’home qui s’ha tancat dins el pis i la dona, en veure que ell no la deixava entrar, ha trencat el vidre d’una finestra i hauria llençat algun producte inflamable dins el pis. El domicili cremat és propietat d’un banc i l’home l’ocupava il·legalment des de fa uns quatre mesos, segons les mateixes fonts.Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec del cas i aquest dilluns al migdia han detingut la dona, que viu en un altre domicili de Reus. La principal hipòtesi amb què treballaven els investigadors és que la dona hauria provocat el foc i a hores d’ara la investigació continua oberta. Segons els veïns, però, ella hauria trencat una finestra del pis que dona a un passadís comunitari i hi hauria llençat alguna substància inflamable a dins, possiblement colònia. Els testimonis han relatat que la dona ha fugit ràpidament del lloc dels fets.Arran de la discussió, l’home hauria bloquejat la porta del pis amb mobles i això ha impedit que els serveis d’emergència hi poguessin entrar quan s’han propagat les flames. Davant d’aquesta situació, s’ha intentat despenjar per una finestra que dona al carrer i ha acabat sent rescatat pel camió escala dels Bombers. L’home ha resultat ferit greu amb cremades de tercer grau i es manté ingressat a la unitat de cremats de l’Hospital de la Vall d’Hebron, a Barcelona.El succés s’ha produït pels volts de dos quarts de quatre de la matinada. La majoria dels veïns dormien quan s’han vist sobresaltats per la presència policial. L’edifici s’ha omplert ràpidament de fum. Mentre alguns han quedat confinats als seus domicilis, a d’altres els han hagut d’evacuar des del terrat o les finestres. En total, 16 persones han resultat intoxicades per inhalació de fum, de les quals set han estat derivats a l’Hospital Sant Joan de Reus, sis al CAP Sant Pere i tres han estat donades d’alta ‘in situ’.El foc s’ha pogut controlar cap a les quatre de la matinada. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat set dotacions dels Bombers de la Generalitat, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus, a més de cinc unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Els veïns del número 2 de l’avinguda Mossèn Ramon Muntanyola es van recuperant de l’ensurt que han viscut aquesta passada matinada. Cap a dos quarts de quatre han començat a sentir crits, el fum ha envaït els seus habitatges i han començat a arribar els serveis d’emergències -set dotacions dels Bombers de la Generalitat, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus, a més de cinc unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)-.Un veí, Abdelillah Mondir, ha explicat que ha decidit pujar al terrat amb la seva dona i els seus quatre fills -de dos, deu i onze anys- perquè «no podien respirar». Tots ells han sigut rescatats al mateix terrat i traslladats als centres sanitaris. Un altre inquilí de l’immoble, Khamiss Meziyati, ha afirmat que ell, la seva dona i la seva filla petita s’han salvat «per cinc o deu minuts». Els Bombers els han hagut de treure per la finestra.Com la gran majoria de veïns, Juan Rodríguez estava dormint fins que el soroll i els crits l'han despertat i ha notat que les habitacions i tot el pis estaven plenes de fum. «M’han dut a l’hospital i m’han posat una mascareta per l’oxigen. Menys mal que no ha passat res més greu», s’ha conformat. Igualment, en Ramon García ha explicat que ell i la seva dona s’han quedat confinats a casa perquè l’escala estava «plena de fum i era impossible sortir». Fins aquest dilluns al migdia, el bloc, que té sis pisos d’alçada, es mantenia sense subministrament elèctric.