La botiga de la Casa Navàs abaixarà el 31 de gener definitivament la persiana

Successors de Joaquim Navàs, oberta des del 1905, remata la liquidació d’estoc tèxtil i viurà el seu últim dia d’activitat coincidint amb final de mes

Actualitzada 28/01/2018 a les 20:31

Antiga, conservada i reconeguda

La liquidació de gènere de la botiga de la Casa Navàs, des de fa pocs dies al 70%, pràcticament ha buidat les prestatgeries del comerç, que tancarà definitivament coincidint amb el final del mes de gener i viurà l’últim dia d’activitat dimecres 31. L’històric espai, que encara conserva l’estructura i el mobiliari originals, oferia des d’unes setmanes enrere l’estoc de roba de la llar i peces de la firma Kukuxumusu a meitat de preu. El negoci Successors de Joaquim Navàs, gestionat per la família Blasco Font de Rubinat i que atenia des de l’any 1905, abaixa definitivament la persiana, tal com va avançar el Diari Més, enmig d’una important afluència de clients que han aprofitat aquests dies per realitzar-hi les darreres compres.L’establiment, centrat en la venda de productes tèxtils, era un dels múltiples atractius de la construcció modernista de la plaça del Mercadal, projectada per Lluís Domènech i Montaner sota encàrrec de Joaquim Navàs. L’establiment, centrat en la venda de productes tèxtils, era un dels múltiples atractius de la construcció modernista de la plaça del Mercadal, projectada per Lluís Domènech i Montaner sota encàrrec de Joaquim Navàs. Fins al moment, no s’han fet públics ni els motius del tancament ni l’ús que, a partir de dimecres, es donarà als metres de la botiga, si és que se n’hagués previst cap. El pas coincideix en el temps amb el canvi de control de la Casa Navàs, que ha passat recentment a mans de l’empresari reusenc vinculat a Tecnol i a Gro Fruselva Xavier Martínez i Sierra, qui va anunciar la voluntat d’obrir l’edifici a «visites diàries en un règim molt més complet» i convertir-la en un referent turístic a nivell provincial.Al comerç, un dels més antics de la ciutat, s’atén el públic des de fa més d’un segle. Llençols, mantes, edredons, tovalles, tovalloles i barnussos són alguns dels productes que s’hi podien trobar i que s’hi trobaran encara, a preu rebaixat i en liquidació, fins que es produeixi el tancament. La botiga de la Casa Navàs va rebre al 2015 un dels Premis Nacionals als Establiments Centenaris que atorga la Generalitat de Catalunya. Més enllà del negoci l’activitat de la família Blasco Font de Rubinat ha servit també per preservar les característiques de l’establiment i també la integritat de la seva estructura amb el pas dels anys.El sistema de visites de la Casa Navàs espera novetats després del canvi de mans, que culminava al novembre una operació parcial de compravenda que havia hagut de completar diferents tràmits a l’administració pública per la catalogació de l’immoble com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). En declaracions a aquest mitjà, l’empresari Xavier Martínez i Sierra detallava el passat 20 de novembre que «la nostra intenció és que la Casa Navàs sigui molt més visitable», i explicava que «la ciutat de Reus podrà gaudir, en el futur, de visites diàries en un règim molt més complet». En concret, la voluntat passa per obrir la joia del modernisme a «la qüestió pedagògica, els nens i les escoles», però també a «temes més generals en aquelles èpoques en què hi hagi turisme». «I que sigui la referència a la província», concloïa l’empresari.