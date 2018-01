L'Ajuntament de Reus cedeix una caseta per a l'activitat de l'Associació de veïns del barri Montserrat

Aquesta cessió pretén promoure i fomentar iniciatives de l'entitat veïnal

L’Ajuntament de Reus i l’Associació de Veïns Barri Montserrat han formalitzat aquest dissabte, 27 de gener, el conveni per a la cessió d’una caseta prefabricada ubicada en una finca de titularitat municipal al carrer Mas d’Aixemus 11-15. La cessió vol promoure i fomentar iniciatives ciutadanes impulsades per l’entitat veïnal.L’acte de signatura tancarà una programació festiva organitzada des de l’entitat, amb una cercavila pel barri, a càrrec de la Banda La Verònica, i una ballada de gegantons i elements festius de les associacions de veïns del Carrilet i el barri Gaudí.El conveni condiciona l’ús de la caseta al desenvolupament de les activitats pròpies de l'associació, que facin possible la participació ciutadana, reforcin la convivència i obrin espais i oportunitats de desenvolupament personal.