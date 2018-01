Un home resulta ferit en bolcar una furgoneta que transportava avellanes a Reus

L'afectat ha estat evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu

Un home ha resultat ferit en accidentar-se, el matí d'aquest divendres 26 de gener, amb la furgoneta que conduïa a Reus. Tal com ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït quan passava un minut de les 8 del matí al punt quilomètric 10 de la C-14, on el vehicle ha patit una sortida de via i a bolcat com a conseqüència. La furgoneta transportava avellanes, les quals han quedat esteses a la calçada de la via però s'han pogut retirar amb rapidesa.A causa de l'accident, el conductor i únic ocupant del vehicle implicat ha resultat ferit. Una ambulància del SEM s'ha traslladat al lloc dels fets, on ha atès l'afectat i l'ha traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu.Pel que fa a l'afectació viària, un carril ha quedat tallat mentre es retiraven les avellanes de la calçada. Fins al lloc també s'han traslladat dos vehicles de Bombers, que han treballat prop de mitja hora en aquest servei.