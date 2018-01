Salut Pública investiga si hi va haver retards en informar del brot de sarna

Dos estudiants de l’Institut Cal·lípolis en pràctiques van contagiar-se al Sant Joan, ara amb 35 casos

Actualitzada 25/01/2018 a les 22:46

Més a l’Hospital Moisès Broggi

«No és una malaltia greu»

Dos estudiants de la branca sanitària de l’Institut de Formació Professional Cal·lípolis que havien realitzat pràctiques al servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan de Reus han estat diagnosticats de sarna en les darreres hores. D’altra banda, en dos dels treballadors del centre en què el Servei de Vigilància de la Salut havia detectat inicialment el paràsit, s’ha comprovat que no pateixen la malaltia.El balanç de persones infestades pel brot del Sant Joan, segons les darreres dades facilitades, es fixa així en un total de 35. Els dos estudiants han rebut tractament, com també el seu entorn de convivència i contactes. Un dels casos dels alumnes en pràctiques va ser diagnosticat al mateix hospital de Reus mentre que l’altre ha estat notificat a l’Agència Catalana de Salut Pública. En total, ja són prop de 400 els professionals que han passat pel Servei de Salut Pública a qui s’està aplicant de manera preventiva la pomada que evita el contagi de la malaltia.Des del Sant Joan responien també ahir a la denúncia pública realitzada per CCOO i precisaven, en relació als contagis i a la desinfecció de les instal·lacions, que «en tot moment s’han seguit els protocols establerts». El director del centre, Òscar Ros, ubicava aquest dilluns la porta d’entrada del paràsit en un dels últims entre els 25 casos de sarna que el servei d’urgències ha tractat aquest 2017. A l’Escola Montoliu de la Riera de Gaià també s’ha detectat un brot.D’altra banda, Salut Pública informava ahir d’un altre brot de sarna a l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, amb 40 professionals afectats, que se suma al de l’Hospital Sant Joan de Reus però que no hi té relació. La sarna als centres sanitaris és poc freqüent i va representar el 3% dels casos declarats entre el 2010 i el 2017. Pel que fa al de Reus, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, assenyalava que és la primera vegada que es declara «un brot d’aquesta dimensió» en un hospital i ha reconegut que estan investigant si es va produir un retard en la comunicació de la malaltia des que se’n van detectar els casos. A part dels hospitals de Reus i Sant Joan Despí, s’han declarat cinc brots de sarna més el 2018 a Catalunya, tres en residències geriàtriques, un en l’àmbit familiar i l’altre a l’escola de la Riera de Gaià.Entre els anys 2010 i 2017 es van declarar a Catalunya 115 brots que van afectar 947 persones. El 41% van tenir lloc en residències geriàtriques, el 20% en nuclis familiars i un 3% en centres sanitaris. Aproximadament fins l’any 2014, el ritme de declaració de brots va ser estable –uns 10 o 15 anuals–, però va ser a partir de l’any 2015 quan es van registrar més, fonamentalment a causa d’un reforç de la vigilància epidemiològica, de la declaració i implicació dels professionals. De fet, segons dades preliminars, l’any passat es van notificar 29 brots.Guix, recordava ahir que la sarna «no és una malaltia greu, però no cal banalitzar-la». «En anys anteriors hi havia un infradiagnòstic i una infranotificació de casos; ara veiem més perquè es detecten i es declaren més als serveis epidemiològics», apuntava el secretari de Salut Pública. La declaració d’aquesta malaltia no és obligatòria en casos aïllats, però sí quan esdevenen brots.La sarna és una malaltia contagiosa de la pell causada per l’àcar humà de la sarna. La transmissió de la sarna acostuma a ser per contacte personal proper i perllongat amb la pell d’una persona afectada; per la roba de vestir, tovalloles i roba de llit recentment contaminada. El període d’incubació arriba a 6 setmanes.