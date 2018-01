Reus intesifica la lluita contra la processionària

El Consistori ha renunciat a plantar nous pins i cedres per evitar la seva expansió

Actualitzada 26/01/2018 a les 15:14

L'Ajuntament de Reus ha intensificat en les darreres setmanes la lluita contra la presència de la processionària als pins i cedres de la ciutat. La casa de la vila també col·labora amb l'empresa Reus Serveis Municipals per mitigar els efectes d'aquestes orugues a l'arbrat dels patis dels centres educatius.El canvi climàtic i la major resistència de la processionària als tractaments preventius fa que hi hagi més presència d'aquests insectes als arbres.L'Ajuntament ha renunciat a plantar més pins i cedres als nous espais municipals per evitar l'expansió d'aquesta plaga que pot afectar greument als gossos.