Imputen un reusenc acusat de duplicar la web del referèndum

Els CDR de la ciutat han organitzat una concentració de suport al jutjat

Actualitzada 26/01/2018 a les 09:19

Un reusenc ha estat citat a declarar als jutjats, acusat d’haver duplicat el portal web del referèndum de l’1 d’octubre que el govern espanyol va clausurar. La declaració tindrà lloc el proper dimarts 30 de gener, a partir de les onze del matí, als jutjats de Reus. Els Comitès de Defensa del Referèndum (CDR) de la capital del Baix Camp han organitzat una concentració a les portes de la seu judicial per mostrar el seu suport a l’acusat, tal com han informat mitjançant un comunicat.Des dels CDR defensen que «el dia 1 d’octubre més de dos milions de persones vam votar sí o no a la independència de Catalunya, en un referèndum que vam poder dur a terme malgrat el boicot i el joc brut de l’Estat». A més, sostenen que «vam poder fer-ho gràcies a milers i milers de persones que vam creure que el dret dels catalans i les catalanes a votar estava per damunt de les prohibicions de l’Estat. Des de les persones que vam amagar i transportar urnes fins a les que vam imprimir paperetes. Des dels qui vam duplicar els webs que la Guàrdia Civil anava tancant fins als qui vam protegir els col·legis. Des dels que vam enganxar cartells fins als que vam formar part de les meses electorals».Els CDR reusencs es mostren ferms, i asseguren que «els més de dos milions de persones que vam votar aquell dia ho vam fer gràcies a tots els qui ara són acusats de delictes com el que s’atribueix a aquesta persona. La persecució de què som objecte no aconseguirà fer-nos callar».