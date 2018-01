Destrueixen 7.000 objectes falsificats intervinguts en operatius contra el top manta a Reus

La Guàrdia Urbana també ha destruït armes, estris perillosos intervinguts i altres objectes procedents de les intervencions administratives i de seguretat ciutadana

La Guàrdia Urbana de Reus ha destruït, aquesta setmana, el material il·legal decomissat en les operacions realitzades el 2017 contra la venda ambulant de productes falsificats a la ciutat. En les actuacions realitzades el darrer any es van intervenir 4.236 còpies il·legals de CD i DVD i més 2.400 còpies de productes falsificats de marques conegudes -1.354 bosses de mà, 585 moneders, 335 ulleres i 224 colònies-. Tots els objectes decomissats es posaven a la venda a través de venedors ambulants en diferents punts de Reus.Per altra banda, la Guàrdia Urbana també ha destruït armes, estris perillosos intervinguts i altres objectes procedents de les intervencions administratives i de seguretat ciutadana. Entre tot el material dut a la deixalleria hi ha 425 mostres de substàncies estupefaents, comissades en operatius policials contra el tràfic de drogues.La lluita contra la venda ambulant de productes falsificats és una de les línies d’actuació de la Guàrdia Urbana de Reus durant els darrers anys en defensa del sector comercial i el conjunt de la ciutadania. L’acció policial va dirigida tant a l’eradicació de la venda a la via pública com a localitzar els immobles on es fan les còpies il·legals i se subministren als venedors.