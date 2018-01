«Als esportistes, quan el cos és la forma de vida, els cal tornar ràpid d'una lesió»

Experts en fisioteràpia vinculats als serveis mèdics de Real Madrid i Getafe exposen a la URV una tècnica innovadora per abordar el dolor agut i crònic

Actualitzada 25/01/2018 a les 22:00

—Fermín Valera: Són tècniques de fisioteràpia invasiva, avançada. Avaluen on està el problema i empren una agulla fina, com les d’acupuntura, que s’introdueix al cos fent servir l’ecografia per guiar-la fins al punt afectat. Allà, s’aplica un corrent elèctric que estimula el teixit per disminuir el dolor i reparar-lo.—Fran Minaya: Està pensat per a pacients amb dolor agut i crònic. L’elimina, però també normalitza la funció motora, la contracció del múscul i la vascularització.—Fermín Valera: El pacient amb problemes a nivell de tendó o de múscul, com les conegudes tendinitis, pot fer-la servir.—F.V.: La neuromodulació percutània ecoguiada es fonamenta en les bases de la neurociència. Hem integrat tot allò i hem donat lloc a una cosa nova que empra l’ecografia i té raonament clínic. Hem creat la nostra metodologia i hem desenvolupat programes de formació per ensenyar-la perquè té una gran utilitat clínica.—F.V.: A tot tipus de persones. És cert que tractem esportistes amateurs i professionals. I, en aquests pacients, on el cos és la forma de vida, aquestes tècniques aporten valor als tractaments convencionals: escurcen el temps de recuperació, limiten el risc de recaure.—F.V.: Acumulem anys, almenys uns 15, treballant amb diferents disciplines esportives i arts: dansa, futbol, pàdel o tennis, però també altres. I amb esportistes professionals. En el meu cas, he estat, anys enrere, formant part dels serveis mèdics del Real Madrid, on s’han aplicat aquest tipus de tècniques. Ara, estic vinculat als del Getafe i aquest club fa servir totes les tècniques de fisioteràpia invasiva. I ajuden els esportistes a millorar els seus resultats.— F.V.: L’esportista té una màxima que és tornar a competir en el menor temps possible i evitant el risc de recaiguda. No tornar-se a lesionar. Incorporar aquests tractaments permet una recuperació millor, més ràpida. Un cop l’esportista es lesiona, i això és gairebé inevitable, es prioritza que torni ràpid perquè pugui competir, ajudar el seu equip. Perquè és determinant de cara als resultats.—F.M.: Més enllà d’esportistes d’elit, tractem molta gent que no ho és i que ve després d’anys patint dolor. Deu, quinze anys. I amb qui molts tractaments que ha provat han fracassat. Treure a la llum el problema i aportar solucions és una recompensa molt agradable. Aquest perfil de pacient també necessita ajuda.—F.V.: Probablement sí. Amb l’esportista és difícil tenir-lo a temps, que es recuperi ràpid, i és un plus en l’abordatge, però també hi ha pacients que s’hi juguen la salut i a què pots oferir un procediment nou que dóna resultats molt positius.—F.V.: Tenim formació a Holanda, Portugal, Xile, Costa Rica. Hi ha interès a nivell internacional i forma part d’una nova fisioteràpia que ve a integrar-se amb els conceptes tradicionals.